KRV NIJE VODA

Đurđa je glumila je u čak tri epizode 'Krv nije voda': 'Čovjek me neki dan prepoznao u autobusu zbog te serije'

VL
Autor
Vecernji.hr
13.11.2025.
u 21:30

Đurđina znatiželja i želja za novim iskustvima nisu stale samo na modi. S pedesetak godina, u dobi kada mnogi već razmišljaju o smirivanju tempa, ona je hrabro zakoračila u svijet manekenstva. Ubrzo su uslijedili i brojni drugi angažmani – snimala je reklame, statirala u filmovima i dobivala uloge u televizijskim serijama, pokazujući svestranost o kojoj mnogi mogu samo sanjati

Jedna je kandidatkinja koja je u novoj sezoni 'Ljubav je na selu' već ukrala svu pažnju je o Đurđa Antolović, 78-godišna umirovljenica iz Zagreba čija životna priča nadilazi okvire uobičajenog. Svojom nevjerojatnom energijom, bogatim iskustvom i nesvakidašnjim šarmom, Đurđa dokazuje da za ljubav i nove avanture nikada nije kasno, piše RTL.

Đurđa Antolović nije tipična umirovljenica. Cijeli je radni vijek provela na odgovornim rukovodećim pozicijama u sektoru financija, gdje su je krasile odlučnost, preciznost i samouvjerenost. No, odlazak u mirovinu za nju nije značio kraj aktivnosti, već početak jednog potpuno novog i uzbudljivog poglavlja. Svoju je energiju usmjerila prema svjetlima reflektora i modnoj pisti, postavši jedno od najprepoznatljivijih lica zagrebačke špice.

Njezin specifičan i hrabar modni izričaj nikoga ne ostavlja ravnodušnim, a njezina pojava odiše samopouzdanjem koje je gradila desetljećima. Upravo ju je ta jedinstvena karizma dovela i do angažmana kao promotorice za poznate trgovine odjećom. Đurđa je živi dokaz da stil ne poznaje godine i da se prava osobnost može izraziti u svakoj životnoj dobi, inspirirajući mnoge da se odvaže biti svoji.
Đurđina znatiželja i želja za novim iskustvima nisu stale samo na modi. S pedesetak godina, u dobi kada mnogi već razmišljaju o smirivanju tempa, ona je hrabro zakoračila u svijet manekenstva. Ubrzo su uslijedili i brojni drugi angažmani – snimala je reklame, statirala u filmovima i dobivala uloge u televizijskim serijama, pokazujući svestranost o kojoj mnogi mogu samo sanjati. Jedno od njezinih najupečatljivijih pojavljivanja na ekranu bila je uloga u popularnoj seriji 'Krv nije voda', koja se i danas pamti. Đurđa se s osmijehom prisjeća anegdota vezanih uz tu ulogu. 

"Glumila sam u tri epizode. Čovjek me neki dan prepoznao u autobusu zbog te serije. Najviše im se sviđa kad sam glumila ravnateljicu škole. Poslije toga su me ljudi stvarno ispitivali mogu li svoju djecu upisati u tu školu", ispričala je Đurđa, otkrivajući kako je fikcija na trenutak postala stvarnost za brojne gledatelje koji su povjerovali da ona zaista vodi obrazovnu ustanovu.

Ključne riječi
showbiz Ljubav je na selu Đurđa Antolović

