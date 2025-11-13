Đurđa je glumila je u čak tri epizode 'Krv nije voda': 'Čovjek me neki dan prepoznao u autobusu zbog te serije'

Jedna je kandidatkinja koja je u novoj sezoni 'Ljubav je na selu' već ukrala svu pažnju je o Đurđa Antolović, 78-godišna umirovljenica iz Zagreba čija životna priča nadilazi okvire uobičajenog. Svojom nevjerojatnom energijom, bogatim iskustvom i nesvakidašnjim šarmom, Đurđa dokazuje da za ljubav i nove avanture nikada nije kasno, piše RTL.

Đurđa Antolović nije tipična umirovljenica. Cijeli je radni vijek provela na odgovornim rukovodećim pozicijama u sektoru financija, gdje su je krasile odlučnost, preciznost i samouvjerenost. No, odlazak u mirovinu za nju nije značio kraj aktivnosti, već početak jednog potpuno novog i uzbudljivog poglavlja. Svoju je energiju usmjerila prema svjetlima reflektora i modnoj pisti, postavši jedno od najprepoznatljivijih lica zagrebačke špice.

Njezin specifičan i hrabar modni izričaj nikoga ne ostavlja ravnodušnim, a njezina pojava odiše samopouzdanjem koje je gradila desetljećima. Upravo ju je ta jedinstvena karizma dovela i do angažmana kao promotorice za poznate trgovine odjećom. Đurđa je živi dokaz da stil ne poznaje godine i da se prava osobnost može izraziti u svakoj životnoj dobi, inspirirajući mnoge da se odvaže biti svoji.

Đurđina znatiželja i želja za novim iskustvima nisu stale samo na modi. S pedesetak godina, u dobi kada mnogi već razmišljaju o smirivanju tempa, ona je hrabro zakoračila u svijet manekenstva. Ubrzo su uslijedili i brojni drugi angažmani – snimala je reklame, statirala u filmovima i dobivala uloge u televizijskim serijama, pokazujući svestranost o kojoj mnogi mogu samo sanjati. Jedno od njezinih najupečatljivijih pojavljivanja na ekranu bila je uloga u popularnoj seriji 'Krv nije voda', koja se i danas pamti. Đurđa se s osmijehom prisjeća anegdota vezanih uz tu ulogu.

"Glumila sam u tri epizode. Čovjek me neki dan prepoznao u autobusu zbog te serije. Najviše im se sviđa kad sam glumila ravnateljicu škole. Poslije toga su me ljudi stvarno ispitivali mogu li svoju djecu upisati u tu školu", ispričala je Đurđa, otkrivajući kako je fikcija na trenutak postala stvarnost za brojne gledatelje koji su povjerovali da ona zaista vodi obrazovnu ustanovu.