Nekadašnja dječja zvijezda ponovno šokirala javnost: 'Istina je, kolega me seksualno zlostavljao'

Glumac Corey Feldman, nekadašnja dječja zvijezda čije je ime postalo sinonim za mračnu stranu Hollywooda, ponovno je šokirao javnost. U novom dokumentarnom filmu "Corey Feldman vs. The World", iznio je dosad nečuvenu optužbu, tvrdeći da ga je njegov pokojni najbolji prijatelj i česti filmski partner, Corey Haim, seksualno zlostavljao. Navodni se incident dogodio prije gotovo četiri desetljeća, tijekom snimanja kultnog horora "The Lost Boys" iz 1987. godine. Feldman je u emotivnom intervjuu opisao kako mu je Haim prišao s prijedlogom da se "zafrkavaju", tvrdeći da je to normalno ponašanje u filmskoj industriji. "Rekao mi je: 'To dečki u ovom poslu rade, zar ne? Znaš, pu*ite jedan drugome ili se za*ebavate, radite te stvari'", ispričao je Feldman, dodavši kako je Haim svoje postupke opravdao riječima koje lede krv u žilama: "Pa, Charlie Sheen mi je rekao da je to u redu."

Ova je tvrdnja zapanjujuća jer baca potpuno novo svjetlo na tragičnu priču o "dva Coreyja", nerazdvojnom dvojcu koji je dominirao platnima osamdesetih. Godinama je Feldman gradio narativ u kojem su on i Haim bili suborci, zajedno preživljavajući sustavno zlostavljanje od strane moćnih muškaraca u industriji zabave. Haim, koji se cijeli život borio s ovisnošću i preminuo 2010. od upale pluća u 38. godini, u toj je priči bio ultimativna žrtva. Feldmanova nova ispovijest, u kojoj tvrdi da je bio "molestiran od strane Coreyja Haima", predstavlja dramatičan preokret i dodaje još jedan sloj tragedije u ionako potresnu sagu. "Kada te netko pokušava seksualno iskoristiti, a ti to ne želiš, i dijete si, i uplašen si, činiš sve što možeš da to zaustaviš. A to se događalo. Istina je", ustvrdio je Feldman.

Spominjanje Charlieja Sheena nije slučajno. Ono izravno povezuje ovu novu optužbu s Feldmanovim najpoznatijim projektom do sada, dokumentarcem iz 2020. godine "(My) Truth: The Rape of 2 Coreys". U tom je filmu Feldman, nakon godina najavljivanja, konačno imenovao Sheena kao osobu koja je navodno silovala tada trinaestogodišnjeg Haima na snimanju filma "Lucas" 1986. godine. Sheen je te optužbe kategorički i oštro demantirao, nazivajući ih "bolesnim, uvrnutim i nečuvenim" te pozivajući sve da "razmotre izvor". Njegov je glasnogovornik tada za Rolling Stone poručio: "Ove radikalno neutemeljene optužbe sada prestaju. Sada zauzimam strastven stav protiv onih koji žele uopće razmatrati bolesne i uvrnute laži protiv mene. IGRA JE GOTOVA."

Premijera tog filma bila je kaotičan događaj koji je savršeno oslikao Feldmanovu višegodišnju borbu. Održana na desetu godišnjicu Haimove smrti, projekcija je prekinuta nakon samo petnaest minuta. Feldman je, okružen tjelohraniteljima, utrčao u dvoranu tvrdeći da je web stranica za streaming filma srušena. U publici su se čuli povici o "hakerskom napadu", a sam Feldman je insinuirao da "opaki ljudi" pokušavaju spriječiti da istina izađe na vidjelo. Iako su mnogi sumnjali da je riječ o marketinškom triku, incident je učvrstio Feldmanov status zviždača koji se bori protiv nevidljivih, ali moćnih sila odlučnih da ga ušutkaju. Na nagovor glumice Rosanne Arquette iz publike, projekcija je na kraju nastavljena.

Charlie Sheen i sada Corey Haim samo su posljednji u nizu imena koja je Feldman javno prozvao tijekom godina. Njegova kampanja za razotkrivanje navodnog pedofilskog lanca u Hollywoodu započela je mnogo ranije. U svojoj autobiografiji "Coreyography" iz 2013. i kasnije u televizijskim nastupima, imenovao je nekoliko muškaraca. Među njima su Jon Grissom, njegov bivši asistent i osuđivani seksualni prijestupnik; Marty Weiss, bivši menadžer dječjih talenata; te Alphy Hoffman, vlasnik nekad popularnog kluba za tinejdžere. Feldman tvrdi da je imena policiji u Santa Barbari dao još 1993. godine, što su vlasti, nakon početnog poricanja, kasnije i potvrdile pronalaskom audio snimke njegovog iskaza.

Feldmanova križarska vojna nije prošla bez otpora i kontroverzi. Najglasnija protivnica njegovih tvrdnji je majka pokojnog Coreyja Haima, Judy Haim. Ona godinama tvrdi da Feldman iskorištava sjećanje na njezinog sina za vlastitu promociju te je demantirala optužbe na račun Charlieja Sheena, tvrdeći da je pravog zlostavljača njezinog sina identificirala kao glumca Dominicka Brasciju, koji je u međuvremenu preminuo. Feldman je uzvratio optužbama da je Judy Haim "kraljica" takozvanog "Wolfpacka", grupe ljudi koja, kako tvrdi, vodi online kampanju dezinformiranja i zastrašivanja kako bi ga diskreditirala i ušutkala druge žrtve. Ovaj sukob dodatno komplicira ionako mučnu priču, ostavljajući javnost da se pita kome vjerovati u vrtlogu međusobnih optužbi. Unatoč svemu, Feldman je svoju platformu iskoristio i za stvarni aktivizam, lobirajući za zakone koji produljuju zastaru za slučajeve seksualnog zlostavljanja djece, što je u Kaliforniji i dovelo do zakonskih promjena.