Dugo se nije oglasila! Nadia iz Braka na prvu poručila da voli žene koje slatke domaćice zovu ku***

Zagrepčanka Nadia Amić, bivša kandidatkinja showa 'Brak na prvu' na Instagramu često objavljuje svoja razmišljanja uz selifie. Ovaj put se oglasila se na društvenoj mreži, te opisala kakve žene podržava.

- Od žena preferiram ribetine. One kur*evite i bahate koje na sebi nose stotinu muških želja, a u sebi želju za jednim. One koje slatke domaćice zovu ku*vama, a slatke glupačice 'lujkama'. One koje su mangupi, majke, sestre, ratnice i lavice. Koje ruše predrasude i pobjeđuju prvenstveno sebe. Od žena volim one koje je teško voljeti -

Podsjetimo, nakon što je u javnost procurila vijest kako je 29-godišnji Luka Budak, nakon emisije u kojoj je bio spojen s 29-godišnjom Nadiom Amić, zapravo sreću našao s jednom od stručnjakinja, 35-godišnjom Ingrid Divković oglasila se i sama Nadia koja je poručila da joj je zbog njihove ljubavi drago.

- Ispada da ja žestoko napadam Luku i Ingrid, a to je daleko od istine. Meni je drago što su se njih dvoje našli, mislim da su dobar par i želim im sve najbolje- poručila je 29-godišnja Nadia na Instagramu, a potom objavila i poruke koje je razmijenila i s Lukom i s Ingrid, u kojima im piše istu stvar - da je sretna zbog njih. 'Uživaj u životu i sretno', poručio joj je nesuđeni suprug, dok joj je Ingrid odgovorila: 'Hvala ti od srca. Vidiš kako život piše najčudnije priče. U svakom slučaju, želimo da znaš da možeš računati na nas. Proći će i ovo. Topli zagrljaj ti šaljem'.