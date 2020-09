'Drže se kao strašan par, ali nemaju nijednu stvar zajedničku osim što žive zajedno'

U kući je trenutno sedam parova, Marijeta i Balcano napustili su „Superpar“, a Tina i Mate zamijenili Vlažnu sobu za spavanje u kamp-kućici, popularnoj Villi Imperijal. „Nisam imao ljubavni okršaj s kampicom, nego su godina proizvodnje i vremenski uvjeti utjecali na njezinu kvalitetu“, rekao je Mate nakon što ga je supruga sprdala da ju je nogama uništio. „Jedva mu noga stane u kampicu“, komentirala je Dolores. Mirko je otišao Jeleni pripremiti doručak, Dolores je vježbala jogu u dnevnom boravku, a odlučile su joj se pridružiti Nikolana i Ratka.

„Nikada nisam vježbala jer sam jako lijena i jednostavno mi se ne da“, iskreno je komentirala Nikolana. I dok su se dame upoznavale s čarima joge, Anton je Gordonu i Marku pripremao zdravi doručak! „Svako jutro kuha neke kerefeke; trava, koprive, razne vrste sjemenki, voće, povrće, hrapavo, tvrdo, za mene neprobavljivo. Pristajem ja na salatu, ali uz kilu janjetine“, komentirao je Gordon. I premda su Marko i Gordon bili sumnjičavi prema zelenom smoothieju, naposljetku su ga popili. „Nije ni loše tako“, komentirali su potom. Tina je otišla razgovarati s Jelenom zato što smatra da Mirko i ona kalkuliraju i da se ne trude biti dio ekipe. „Bila sam sretna jer idemo nešto razjasniti, ali nakon njezina upornog ponavljanja da kalkuliram - itekako sam se osjetila napadnutom!“ rekla je Jelena.

Foto: RTL

Na kraju su se zagrlile, a Jelena smatra kako će vrijeme pokazati svoje. Počeo je novi ciklus, zarađeni novac ide u banku, a svakom se paru dodjeljuje novih 8000 kuna. Muškarci su otišli na klađenje, a Enis im je objasnio da ih očekuje soba puna lasera, gdje će se žene provlačiti i svaki put kad dodirnu laser - njihove će partnere udariti struja. Naravno, ti će strujni udari biti lažni, važno je samo da žene misle da muškarce udara struja. Jedini način da parovi prođu ovaj izazov je da žena odustane od zadatka zbog toga što ne želi partneru nanositi bol. Matej se kladio na 3600 kuna, Anton je uložio 3999 kuna, Mirko 3000 kuna, Marko se odlučio za 3500 kuna, Ognjen je uložio 4000 kuna, Gordon 3090 kuna te Mate 3000 kuna. Potom su momci otišli snimiti svoje što uvjerljivije urlike. Kad su došle dame, Enis im je objasnio kako moraju proći kroz hodnik prepun lasera, pokupiti šest ključeva iz šest kutija i kad im laser dodirne tijelo, moraju se vratiti na početnu poziciju, a njihova partnera trese struja - svaki put sve jače. Jelena je bila prva, ali se odmah obeshrabrila kad je vidjela da se mora saginjati. Dolores je krenula hrabro, baš kao i Ozana, koja je brzo pogriješila i čula Ognjena kako jauče. „Nije bilo zaista bolno, osjetila bih ja po njemu da je boljelo“, komentirala je Ozana. Dolores nije baš bilo ugodno kad je čula kako Anton jauče, no nije imala problem da se struja digne na 100 V. Tina je bila sljedeća i nije bilo tako lako pa je Matu stalno „treslo“. Ozana je željela ići dalje iako je već došlo do 200 V, a potom joj je Enis objasnio zašto nisu prošli zadatak. „Baš sam se trudila, nisam znala kako da prođem“, rekla je.

Foto: RTL

Jelena je naposljetku odustala zbog zdravstvenih razloga, a Mirko je bio razočaran. „Jesmo li rekli da idemo do daske?“ rekao je. Dolores nije željela odustati, a kad je ponovno pogriješila, Antona je „treslo“ 200 V. Tina i Mate nisu prošli zadatak, a Zadranka je komentirala kako je sad ispalo da bi ona njega tresla do smrti. A kad je Dolores doznala što je bio pravi zadatak, jako ju je zanimalo je li ijedna žena odustala. „Bila si previše fiksirana na sebe i na to da prođeš, a ne da čuješ kako mene boli“, rekao joj je Anton. Daliborka je samouvjereno krenula po svoje kutije, ali ni njoj nije išlo i udari su se pojačavali. Nikolana je krenula vrlo oprezno. „Znam da sam 25 V vidjela na baterijicama koje idu u računalo i da ih Marko isprobava jezikom pa sam mislila zašto tako viče?!“ komentirala je. A Dotad je Ratka samo razmišljala o ključevima i nije ju uopće previše brinulo što Gordona prži 100 V. Daliborki je bilo teško slušati kako Mateja boli, no nije odustajala, a Nikolana je odustala čim je došlo do 50 V i Marko i ona prošli su zadatak! Nikolana se rasplakala od emocija koje su je preplavile, a suprug ju je grlio i ljubio. Ratka također nije mogla slušati koliko Gordona boli, no odlučila je pokušati još jedanput iako ga je „treslo“ 200 V. A kad je vidjela da ponovno ne ide, rekla je: „Draži mi je on nego ključevi i pare.“

Kad joj je Enis objasnio da su prošli zadatak, izgrlila je i Gordona i Enisa! Daliborka se trudila, no nije mogla pokupiti sve ključeve i Mateja je tresla struja. „Odustajem!“ rekla je, a kad ju je Enis pitao zašto, kroz suze je rekla: „Žao mi ga je.“ Suze su se brzo pretvorile u osmijeh kad joj je Enis sve objasnio i odmah je potrčala Mateju u zagrljaj. Na kraju dame nisu baš bile presretne kad su doznale istinu o zadatku. Dolores je objašnjavala Antonu zašto nije željela odustati, a u to su vrijeme neki parovi pričali o njima. „Drže se kao strašan par, ali jučer smo vidjeli da nemaju nijednu stvar zajedničku osim što žive zajedno i ta duhovnost“, komentirali su Ratka i Gordon.

„Boli me i ljuta sam zbog toga što si mi nakon zadatka sasuo u facu da sam gruba i oštra i sad se osjećam kao govno“, rekla je Dolores Antonu. Ratka i Gordon te Nikolana i Marko dotaknuli su se i Ozane i Ognjena. „Oni su se mjesecima pripremali za show“, komentirali su, a potom je Gordon objašnjavao kako mu je Ognjen rekao kako se rješavao straha od visine, da je pogledao sve strane verzije „Superpara“… A oni su za to vrijeme pričali o Tini i Mati kako nisu prošli nijedan izazov. „Zaključila sam da smo mi superpar, ali nismo savršen par“, govorila je Tina svom Mati u kamp-kućici… Hoće li sljedeći izazov biti uspješan za Tinu i Matu, hoće li Jelena izaći iz svoje zone komfora te tko će započeti prvu svađu u kući - ne propustite pogledati u novoj epizodi zabavne emisije „Superpar“ u 21 sat na RTL-u!