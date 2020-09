Danijela Dvornik: Ovako kad me pogledate rekli biste da prštim od sreće, ali nije tako

Danijela Dvornik još uživa na otoku Braču u Sutivanu gdje ima obiteljsku kuću. Prošle je godine uredila svoju ljetnu oazu i ovo ljeto je imala još završnih radova, a kako joj ne bi bilo dosadno i kako bi ispunila vrijeme ovog ljeta se zaposlila i u wine cheese baru. Danijela je danas objavila fotografiju na kojoj se smiješi, ali priznala je da ne pršti od sreće kako to možda na fotografiji izgleda i objasnila zašto joj dana nije jedan od boljih dana.

-Ovako kad me pogledate, reklo bi se "vidi je, pršti od sreće", a zapravo nije stvar u tome, nego mi je danas nekako težak dan. Svaka noga mi je teška poput utega, tijelo tromo, mozak jedva radi a energija na izdisaju. Nema sunca, krije se iza oblaka, negdje u daljini vjerojatno pada kiša, a kod nas neka omarina I pritisak. I tako već par dana. Riješila sam da olakšanje potražim u moru. More je uvijek dobro rješenje za sve probleme. Čim uđeš u more, kao da sva težina koja te pritišće, nestane, a glava se razbistri. I sve je odjednom lakše. I zato ti more, hvala! - napisala je.

Njezini obožavatelji su je utješili i rekli da bez obzira što joj je dan loš izgleda odlično. - Baka kao cura izgleda svaka Vam čast!! Bravo! - bio je jedan od komplimenata koji su se našli među komentarima ispod slike.