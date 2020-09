Nives Celzijus: Prvi put sam prošetala špicom bez šminke i frizure

Nives Celzijus nedavno je ozlijedila lijevu ruku i odlazi na terapije, a obožavateljima je priznala kako se zbog ozljede ne uljepšava u zadnje vrijeme i to joj nimalo ne smeta.

- Ovih dana hodam po terapijama, a i fali mi jedna ruka za sređivanje pa uglavnom sve činim nesređena. Nije to ništa neuobičajeno, ali ipak mislim da sam prvi put prošetala špicom ogoljela lica, bez trunke make up-a i bez friza. I bilo je skroz ok. Shvatila sam koliko je smiješno što sam dopustila da mi se nametne ta obveza uljepšavanja za špicu. Sebi sam čist dobra i ovako. Gledat ćete me ovakvu još neko vrijeme pa zato evo jedna čista #nofilter fotka. - napisala je Nives ispod fotografije na kojoj nema nimalo šminke. Njezini obožavatelji pohvalili su ovaj look bez imalo šminke.

Foto: Instagram

- Draga Nives, mi žene se previše opterećujemo nevažnim detaljima. A ljudi nas dožive i pamte samo po energiji koju širimo. A inače si kao anđeo na ovoj fotki - poručila joj je jedna pratiteljica. Nives je rekla kako su joj djeca nedavno rekla kako im ručak bolje kuha otkako joj je ruka ozlijeđena, a članica žirija showa "Tvoje lice zvuči poznato" priznala je kako joj otkako je ozlijedila ruku najviše nedostaju treninzi, trčanje i odlazak na snimanja.