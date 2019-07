Držala je svijet u šaci, no uništila se plastičnim operacijama i drogom

Bivša glumica Kelly LeBrock bila je pojam seksepila u osamdesetima, a svi su zapamtili scenu u filmu 'Žena u crvenom' u kojoj je rekreirala poze Marilyn Monroe iznad ventilacije.

Ipak, odlučila se povući iz Hollywooda, no i dalje je imala problema sa samopouzdanjem koje je liječila čestim odlascima kod plastičnog kirurga.

Kelly je isto tako imala problem s drogom, a nije joj pomogla ni toksična veza tj. brak s glumcem Stevenom Segalom. Kraj braka nakon devet godina psihički ju je uništio.

LeBrock se povukla iz javnosti i preselila na ranč u Santa Barbari, pokušala se vratiti glumi, no nikada nije ponovila uspjeh.

Iako rodom iz New Yorka, preselila se u London s roditeljima gdje su je s 15 godina otkrili fotografi.

- Uobičajena priča. Bila sam na partyju i neki ljigavi starkelja me je vidio i zaključio da sam lijepa. Nisam se ni snašla, već sam bila na avionu za snimanje reklame za British Airways. Otac mi je brzo našao agenta i na moje iznenađenje manekenska karijera mi je odmah krenula. Postala sam novo lice mode 70- ih - priča Kelly koja je bez previše truda dobila najvažnije naslovnice, Harper’s Bazaar, Vogue.

Najveći fotografi su se trgali kako bi s njom radili, čak i Richard Avedon i David Bailey.

No tako je do nje došla i droga. A u jednom intervjuu komentirala je kako je cijeli život bila silovana no nije htjela reći je li to uključuje i Stevena Seagala.

Danas je krupna, neuredna žena na kojoj se vide svi loši potezi plastičnih kirurga. Ipak, mnogim fanovima ostat će u sjećanju kao predivna žena u crvenom.