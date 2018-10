Glumac dramatično napustio studio nakon pitanja o optužbama za silovanje

Steven Segal ne planira odgovarati na pitanja o #MeToo pokretu i to je dokazao dramatičnom gestom ovaj četvrtak.

Ova 66-godišnja zvijezda akcijskih filmova i prijatelj ruskog predsjednika Vladimira Putina gostovala je na BBC-ovu Newsnightu. Na pitanje kako se nosi s optužbama za spolno uznemiravanje i silovanje nije htio odgovoriti, te je prije nego što je novinarka Kirsty Wark dovršila pitanje izvadio je slušalicu, ustao i krenuo iz studija dok mu je netko pomogao ukloniti mikrofon.

This is the moment Steven Seagal walks out on a #newsnight interview over questioning about #metoo allegations, which he denies.@sseagalofficial | @KirstyWark | @BBCTwo | #newsnight pic.twitter.com/Lr6mE3th4F