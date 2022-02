Društvene mreže bruje kako je i Pornhub stao na stranu Ukrajine i blokirao Ruse

Korisnici društvenih mreža protekla dva dana šire informaciju kako je navodno najpoznatija stranica za odrasle Pornhub blokirala pristup korisnicima iz Rusije.

- Sankcija o kojoj nitko ne govori. Ruski korisnici koji su pokušali posjetiti Pornhub bili su doslovno blokirani porukom da ne mogu pristupiti sadržaju. Uz poruku im se prikazuje zastava Ukrajine i poruka podrške Ukrajini - stoji u objavi na Twitteru koja se brzo proširila i Instagramom i Facebookom.

The sanction nobody is talking about. Russian users who attempted to visit pornhub were quite literally cockblocked by a message that told them that the content has been stopped along with a Ukranian flag and message of Ukranian support #Ukraine #UkraineRussia #UkraineInvasion pic.twitter.com/XdI75534JW