Reporter BBC-ja pustio suzu tijekom javljanja iz Kijeva: 'Besmisleni rat rasplače čak i iskusnog ratnog reportera'

Reporter BBC-ja Clive Myrie jedan je od novinara koji izvještavaju o stanju u Ukrajini, a svoje emocije nije mogao sakriti u javljaju uživo.

Clive se nalazio ispred manastira svetog Mihovila, a u pozadini su se čule sirene. Gledateljima je rekao da se vodi žestoka borba, a zatim je najavio svoju kolegicu. U zadnjim trenutcima javljana Cliveu je potekla suza iz jednog oka koju je susprezao tijekom cijelog javljanja.

Video se ubrzo proširio društvenim mrežama. "Besmisleni rat rasplače čak i iskusnog ratnog reportera", jedan je od komentara korisnika na društvenoj mreži Twitter. "Ovo je izvanredno", "Čini se jako zabrinutim", "Nadam se da je dobro", "Je li on stvarno plakao?", dodali su drugi korisnici ove društvene mreže.

Gut wrenching video. Senseless war and its human costs make even seasoned BBC war correspondent Clive Myrie cry on LIVE TV. #Ukraine #RussiaUkraineConflict pic.twitter.com/VuGWDmJp7p