Dražen Zečić nakon 15 godina održao veliki osječki koncert i izazvao delirij: Prekrasno je vidjeti vas ovako raspoložene

Omiljeni Dražen Zečić održao je u subotu navečer dugoočekivani veliki osječki koncert koji će njegovi obožavatelji još dugo prepričavati. Velikana domaće zabavne glazbe publika u dvorani Gradski vrt dočekala je gromoglasnim aplauzom, a već s prvim taktovima pjesme "Što će meni putovanja" dalo se naslutiti da slijedi večer za pamćenje. "Dobra večer, dragi moji prijatelji. Drago mi je što sam opet u vašem gradu i što nakon 15 godina imam svoj samostalni koncert u Osijeku. Prekrasno je vidjeti vas ovako raspoložene. Neću puno pričati. Želim da uživamo u pjesmama", rekao je uzbuđeni Zečić.

Uz prepoznatljivu energiju, kralj zabave je vrlo brzo rasplesao brojne Slavonce i njihove goste. Tijekom dva i pol sata nizao je hitove koji su obilježili karijeru dugu više od 35 godina, među kojima su "Boem u duši", "Nitko nema dva života", "Stani srce", "U ime ljubavi", "Pokidat ću lance sve" i mnogi drugi. Atmosfera u dvorani rasla je iz pjesme u pjesmu. Tisuće ruku mahale su u ritmu, glasovi su se spajali u jedan, a Gradski vrt mu je zadovoljstvo iskazao i skandiranjem "Zeko, Zeko!". Generacije obožavatelja pjevale su s glazbenikom koji je svojim opusom obilježio živote mnogih, a na pozornici ga je pratila njegova dugogodišnja grupa Banana.

"Hvala od srca što ste došli, hvala od srca svakom tko je zbog koncerta doputovao u Osijek. Da nema vas, ne bi bilo ni nas na ovoj pozornici. Hvala velika i prijateljima s Happy FM-a koji vjeruju u mene", poručio je na kraju koncerta Zečić, a fanovi su ga oduševljeno pozvali na bis. Slavonska publika poznata je po posebnoj toplini, a sinoć je to još jednom potvrdila. Dražen Zečić je svojim najvećim hitovima poveo obožavatelje na glazbeno putovanje koje je izmamilo radost, nostalgiju pa i pokoju suzu.