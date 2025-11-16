Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 164
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#PROSVJED TORCIDE
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VUKOVAR
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#COVID
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
dugoočekivani koncert

Dražen Zečić nakon 15 godina održao veliki osječki koncert i izazvao delirij: Prekrasno je vidjeti vas ovako raspoložene

Foto: Happy fm
1/6
VL
Autor
Vecernji.hr
16.11.2025.
u 22:30

Hvala od srca što ste došli, hvala od srca svakom tko je zbog koncerta doputovao u Osijek. Da nema vas, ne bi bilo ni nas na ovoj pozornici, poručio je pjevač

Omiljeni Dražen Zečić održao je u subotu navečer dugoočekivani veliki osječki koncert koji će njegovi obožavatelji još dugo prepričavati. Velikana domaće zabavne glazbe publika u dvorani Gradski vrt dočekala je gromoglasnim aplauzom, a već s prvim taktovima pjesme "Što će meni putovanja" dalo se naslutiti da slijedi večer za pamćenje.  "Dobra večer, dragi moji prijatelji. Drago mi je što sam opet u vašem gradu i što nakon 15 godina imam svoj samostalni koncert u Osijeku. Prekrasno je vidjeti vas ovako raspoložene. Neću puno pričati. Želim da uživamo u pjesmama", rekao je uzbuđeni Zečić.

Uz prepoznatljivu energiju, kralj zabave je vrlo brzo rasplesao brojne Slavonce i njihove goste. Tijekom dva i pol sata nizao je hitove koji su obilježili karijeru dugu više od 35 godina, među kojima su "Boem u duši", "Nitko nema dva života", "Stani srce", "U ime ljubavi", "Pokidat ću lance sve" i mnogi drugi.  Atmosfera u dvorani rasla je iz pjesme u pjesmu. Tisuće ruku mahale su u ritmu, glasovi su se spajali u jedan, a Gradski vrt mu je zadovoljstvo iskazao i skandiranjem "Zeko, Zeko!". Generacije obožavatelja pjevale su s glazbenikom koji je svojim opusom obilježio živote mnogih, a na pozornici ga je pratila njegova dugogodišnja grupa Banana.

"Hvala od srca što ste došli, hvala od srca svakom tko je zbog koncerta doputovao u Osijek. Da nema vas, ne bi bilo ni nas na ovoj pozornici. Hvala velika i prijateljima s Happy FM-a koji vjeruju u mene", poručio je na kraju koncerta Zečić, a fanovi su ga oduševljeno pozvali na bis.  Slavonska publika poznata je po posebnoj toplini, a sinoć je to još jednom potvrdila. Dražen Zečić je svojim najvećim hitovima poveo obožavatelje na glazbeno putovanje koje je izmamilo radost, nostalgiju pa i pokoju suzu.

Naša lijepa misica javila se iz Tajlanda
Ključne riječi
showbiz Osijek Dražen Zečić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Osijek: Dražen Žerić - Žera uoči konecrta Crvene jabuke za Valentinovo
Video sadržaj
DRAŽEN ŽERIĆ ŽERA

Najveća noćna mora mi je rat u Sarajevu. To su slike i osjećaji koji te prate cijeli život

Iza njega su godine uspješnih albuma i turneja. Zanimljivo je da je kao mladić, kaže nam, razmišljao o tome da bude kuhar. Čak je i zamislio da bi, ako se ikada odluči prestati baviti pjevanjem, možda otvorio restoran s jednim stolom, gdje bi on osobno kuhao i posluživao goste. Ipak, s osmijehom priznaje da, unatoč svim maštanjima, nikada ozbiljno nije razmišljao o tome da mikrofon objesi o klin

Učitaj još

Kupnja