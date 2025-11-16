Naši Portali
SADA IMA 67 GODINA

Žene su ludjele za njim kad se pojavio u 'Gospodaru prstenova', a ovako sada izgleda slavni glumac

New York: 20.10.1958. ro?en glumac Viggo Mortensen
Foto: Lionel Hahn
1/4
VL
Autor
Vecernji.hr
16.11.2025.
u 09:00

Viggo Mortensen (67) za razliku od perioda kada je glumio u "Gospodaru prstenova" i imao je dugu kosu, sada mu je kosa kratka ali i dalje slovi kao jedan od najprivlačnijih glumaca

Viggo Mortensen (67), glumac kojeg je proslavila uloga Aragorna u filmskoj trilogiji "Gospodar prstenova" nije preveliki ljubitelj crvenog tepiha i pojavljivanja na glamuroznim tulumima u Hollywoodu, a rijetki ga prepoznaju u zadnje vrijeme. Dosta se promijenio njegov izgled i sada mu je sijeda kosa postala zaštitni znak. Za razliku od perioda kada je glumio u "Gospodaru prstenova" i imao je dugu kosu, sada mu je kosa kratka ali i dalje slovi kao jedan od najprivlačnijih glumaca za kojim žene jednako luduju kao u doba najveće popularnosti kada je bio Aragorn. 

Mortensen je ljubitelj nogometa, hokeja na ledu i bejzbola. Njegovi omiljeni klubovi uključuju argentinski San Lorenzo de Almagro, engleski Fulham, španjolski Real Madrid, turski Beşiktaş te argentinsku i dansku nogometnu reprezentaciju. Omiljeni nogometaši su mu Diego Maradona i Héctor „Bambino“ Veira. Navijač je Montreal Canadiensa i tijekom snimanja trilogije Gospodar prstenova nosio je majicu Canadiensa ispod kostima. Mortensen ima dvojno američko i dansko državljanstvo, a studirao je španjolski jezik. Naveo je da je odrastao govoreći engleski i španjolski, te da ponekad osjeća kako se na španjolskom „može bolje približiti suštini stvari“.

Mortensen je 1986. upoznao pjevačicu Exene Cervenku na snimanju komedije Salvation. Par se vjenčao 8. srpnja 1987., a godinu dana kasnije dobili su sina Henryja, koji je kasnije glumio njegovog sina u filmu Crimson Tide 1995. godine. Henry je 2010. diplomirao arheologiju na Sveučilištu Columbia i radi u Perceval Pressu, izdavačkoj kući koju je osnovao njegov otac. Mortensen i Cervenka živjeli su tri godine u Idahu. Razdvojili su se 1992., a razveli 1997. Od 2009. je u vezi sa španjolskom glumicom Ariadnom Gil. Iako par živi u Madridu, Mortensen provodi mnogo vremena u Sjedinjenim Državama te je izjavio: „Ja sam državljanin i dugogodišnji stanovnik SAD-a i vezan sam za njegove krajolike, povijest i ljude.“ Imao je posjed u Sandpointu u Idahu i ondje provodi vrijeme kada ne snima filmove.

