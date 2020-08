Doris Pinčić se opustila na ljetovanju, objavila fotku u badiću

Voditeljica i glumica Doris Pinčić Rogoznica objavila je fotku s plaže. Doris se na plaži sunčala s malenom kćerkicom Gitom.

Iako je slikana s leđa, vidi se da je Doris u badiću. Voditeljica emisije "Dobro jutro, Hrvatska" na odmoru je u rodnom kraju, a vrijeme provodi s prijateljicama, te gotovo svakodnevno objavljuje fotke s ljetovanja i pokazuje prijateljice s kojima provodi vrijeme.

Foto: Instagram

Podsjetimo, nakon što su se stišale reakcije na razvod s Borisom Rogoznicom, voditeljica Doris Pinčić Rogoznica pozirala je s jednim važnim muškarcem u svom životu, a zajedničkom fotografijom pohvalila se na društvenim mrežama. No, nije riječ o novoj ljubavi već o njezinom mlađem bratu Stipi. HRT-ovka je nahvalila brata otkrivši kako je iznimno pažljiv prema ženama, naročito prema sestrama i mami pa nema problema s time da im skokne do dućana i kupi uloške kada im je to potrebno.

"Frajeri koji kupuju uloške bez problema... Samo da potvrdim.. Ima takvih. S obzirom na to da je odrastao uz dvije sestre, moj brat doktorirao je tematiku i točno zna koji su dnevni, koji noćni i bez problema nabavlja zalihe uložaka za "one dane". I odmah u paketu da razočaram – zauzet je", napisala je Doris u opisu fotke s bratom.