Donosimo kompletan Uskršnji program domaćih TV kuća: mise, filmovi i zabava

Domaće TV kuće za kraj Velikog tjedna pripremile su bogat program u kojem će prevladavati prigodni filmovi, ali i vjerski obredi.

Religijski program HRT-a pripremio je poseban program. Sve mise koje prenose idu iz župne crkve Tijela Kristova u zagrebačkom naselju Sopotu.

Danas će prenositi obrede Velikog petka na HTV-3 i HRA-3 od 18 od 19 sati. Izravni prijenos Križnoga puta ispred bazilike sv. Petra u Vatikanu počinje u 21 sat na HTV-1 i na HRA-3. Prijenos će komentirati rektor Hrvatskog katoličkog sveučilišta profesor dr.sc. Željko Tanjić.

Prijenos obreda Velike subote bit će na HTV-3 i HRA-3 od 18 od 19:15 sati. Čestitka kardinala Josipa Bozanića emitira se u subotu u terminu 20:05. na HTV1. Na Uskrs 12. 04. misa će biti u prijenosu na HTV-1 i HRA-1 od 9:59 do 11:20 sati. Nakon mise u izravnom prijenosu od 11:55 do 12:25 sati na HTV-1 i HRA-1. bit će prijenos Urbi et orbi koji će također komentirati profesor Željko Tanjić. Na uskrsni ponedjeljak 13. 04. prijenos mise bit će na HTV-3 i HRA-3 od 18 do 19 sati.

HTV će u petak na Prvom programu u terminu od 22:45 sati prikazati dokumentarni film „Alojzije Viktor Stepinac“.

Film prati život Alojzija Stepinca od rođenja 1898. u Brezariću do smrti 1960. u Krašiću i pokušava odgovoriti što nam Stepinac ostavlja kao svoju oporuku. Detaljan je to prikaz boravka u Lepoglavi i krašićkom sužanjstvu, a govori i o milicijskoj represiji i trovanju. S posebnom je pozornošću obrađeno razdoblje od 1941. do 1946. godine te pokušava demistificirati ulogu nadbiskupa Stepinca kada govorimo o vjerskim prijelazima, spašavanju kozaračke djece, o Jasenovcu, o odnosu s Pavelićem i Titom. O Alojziju Stepincu u filmu govore domaći i strani povjesničari: Mario Jareb, Hrvoje Klasić, Jure Krišto, Goran Hutinec, Miroslav Akmadža, Ivo Goldstein, Roberto de Mattei, Luigi Allena, Ljubodrag Dimić, Milan Koljanin, Radmila Radić, Bojan Dimitrijević; crkveni velikodostojnici: kardinal Joao Braz de Aviz, kardinal Josip Bozanić, varaždinski biskup Josip Mrzljak, požeški biskup Antun Škvorčević, slavonski episkop Jovan Ćulibrk, postulator kauze mons. Juraj Batelja.

Povijesne događaje prate igrane scene, kardinala Stepinca u filmu glumi šibenski bogoslov Ante Vrcić, a narator u filmu je glumac Dragan Despot. Posebnost i vrijednost ovoga filma je u tome što o kardinalu Stepincu možda prvi put na istom mjestu govore najpoznatiji hrvatski i srpski povjesničari te članovi i Katoličke Crkve i Srpske pravoslavne Crkve. U filmu je korišten bogat arhivski materijal Hrvatske televizije, a snimalo se u Zagrebu, Brezariću, Krašiću, Lepoglavi i Rimu. Od filmskog programa na HTV-u valja izdvojiti i povijesni spektakl Ben Hur, koji će se emitirati na Uskrs od 20.05 na Drugom programu. Film je dobitnik čak devet Oscara. Na Uskrsni ponedjekljak pogledajte i film "Put" redatelja Emilija Esteveza, u kojem njegov otac Martin Sheen dolazi iz Kalifornije u Francusku jer mu je u oluji u Pirenejima na hodočašću stradao sin Daniel. Shrvan tugom, Thomas odluči krenuti na hodočašće i stići do Santiago de Compostele gdje će prosuti Danielov pepeo.

Laudato TV donosi razmatranja otajstva muke, smrti i uskrsnuća uz prijenose katoličkih obreda Katedrale sv. Dujma u Splitu koje predvodi mons. Marin Barišić, splitsko-makarski nadbiskup te iz Bazilike sv. Petra u Vatikanu koje predvodi papa Franjo. Za obrede će se pripremati molitvom krunice Blažene Djevice Marije iz Svetišta Majke Božje Remetske u Zagrebu.

VELIKI PETAK

15:00 – 16:15 Obredi Velikog petka: Split

17:15 – 18:00 Krunica i nagovor: Zagreb

18:00 – 19:15 Obredi Velikog petka: Vatikan

21:00 – 22:15 Križni put: Vatikan



VELIKA SUBOTA

21:00 – 22:30 Vazmeno bdijenje: Vatikan

22:30 – 00:00 Vazmeno bdijenje: Split



USKRS

08:15 – 9:00 Krunica nagovor: Zagreb

09:00 – 10:00 Sveta Misa: Split

11:00 – 12:00 Sveta Misa: Vatikan

12:00 – 12:30 Urbi et orbi: Vatikan

19:00 – 20:00 Sveta Misa: Karlovac



USKRSNI PONEDJELJAK

10:30 – 11.30 Sveta Misa: Zagreb

12:00 – 12:20 Angelus: Vatikan

17:45 – 18:30 Krunica: Zagreb

18:30 – 19:15 Sveta Misa: Karlovac

Filmovi s porukama o zajedništvu i ljubavi unijet će spokoj u domove gledatelja Nove Tv, a dašak zabave i zanimljivosti pružit će najgledanija lifestyle emisija 'IN magazin' te emisija 'Zdravlje na kvadrat'. Na Veliki petak, Nova TV prikazivat će dramu 'Čudo s Hudsona' s Tomom Hanksom u glavnoj ulozi. Prikazujući kako je 15. siječnja 2009. godine svijet svjedočio čudu nakon što je je pilot Sully Sullenberger uspio spasiti živote 155 putnika aviona kojim je upravljao, ovaj film nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Večer će zaokružiti film 'Slatka osveta' u kojem plaćenik na smrtonosnom zadatku otkriva da mu je promijenjen mu spol i sada se nalazi u tijelu žene. Tražeći osvetu, spreman je obračunati sa osobom koja mu je to učinila.

Na Veliku subotu, Nova TV prikazivat će akcijski film 'James Bond 007: Zrno utjehe', jedan od nastavaka serijala o najpoznatijem tajnom agentu svih vremena, s Danielom Craigom u glavnoj ulozi. Akcijsku večer nastavit će drugi nastavak filma 'Iron Man' o legendarnom Marvelovom superheroju kojeg utjelovljuje Robert Downey Jr. Subotnju večer upotpunit će komedija 'Dozvola za brak' s Robertom De Nirom i Benom Stillerom u glavnim ulogama. Greg Focker planira zaprositi svoju dugogodišnju djevojku Pam, ali saznaje da njezinu ruku mora zatražiti od strogog oca Jacka Byrnesa koji je bivši CIA-in operativac, a tu započinju njegovi problemi.

Na sam Uskrs Nova TV donosi film 'Uskrsnuće' u kojem rimski tribun Klavije i njegov pomoćnik Lucije imaju zadatak odgonetnuti što se dogodilo s Isusom u tjednima nakon raspeća kako bi razbili glasine o uskrslom Mesiji i spriječili ustanak u Jeruzalemu. Na Uskrs će Chris Tucker i Jackie Chan zabaviti gledatelje u nezaboravnoj akciji 'Gas do daske 3' i odvesti ih u samo srce Pariza gdje se nalazi smrtonosna tajna.

Na Veliku subotu, Doma TV donosi nagrađivanu dramu 'Neobična priča o Benjaminu Buttonu' koja je osvojila ukupno tri Oscara, 66 drugih nagrada te 106 nominacija. Brad Pitt je Benjamin Button, osoba je koja stari unazad, a s pedeset godina zaljubljuje se u tridesetogodišnju ženu koju utjelovljuje Cate Blanchett. Ljubitelje akcije u subotu očekuje film 'Iznenadni napad' redatelja Clinta Eastwooda u kojem Policijski ured iz San Francisca šalje detektiva za ubojstva u mali grad sjeverne Kalifornije gdje otkriva niz silovanja i ubojstava te počinitelje, jednog po jednog, privodi pravdi.

Za Uskrs Doma TV donosi romantičnu komediju 'Kraljevska romansa' u kojoj šef ranča u Montani doznaje vijest da je nasljednik krune Meranije. Uskrs je rezerviran i za dramu 'Kralj kraljeva', jedan od najvećih spektakla koji je Hollywood šezdesetih godina napravio po Evanđeljima. Nominiran za Zlatni Globus, ovo je raskošan film o Isusu, s brižljivo rekonstruiranim razdobljem I. stoljeća, masovnim prizorima i svime što jedan povijesni spektakl treba imati. Filmsku uskršnju večer upotpunit će Tom Hanks i Meg Ryan koji će osvojiti srca gledatelja u romantičnoj komediji 'Romansa u Seattleu' u kojoj Sam Baldwin nakon suprugine smrti više ne želi razmišljati o drugim ženama, no njegov osmogodišnji sin ima sasvim druge planove za njega.

Filmovi su okosnica programa RTL-a. Izdvajamo "Majstore iluzije 2" u petak od 20.30, "Garfield" i "Drugo stanje Bridget Jones" u subotu, te "Ledeno doba 5" i "Taxi" u nedjelju.