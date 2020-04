Slastičarka Sandra: Ovog Uskrsa svi peku sami, a ja za ukućane

Nagrađivanoj slastičarki Sandri Jadek, koja se nedavno okitila i olimpijskim srebrom, nikada nije stiglo manje narudžbi za uskrsne kolače. Zbog pandemije koronavirusa domaćice su kod kuće i imaju vremena, a treba potrošiti i nagomilane zalihe brašna. No Sandra – koju u njezinoj Slatini odmilja zovu “kraljicom kolača” – ne očajava. Moći će sebi i ukućanima, kaže, konačno ispeći omiljenu tortu, što ranije nije stizala jer je bila pretrpana poslom.

Suprug peče šunku u tijestu

– Žene su se malo opustile u pripremanju kolača, kako vidim i na društvenim mrežama, iskušavaju recepte pa objavljuju fotografije, ne rade i jednostavno imaju vremena. Imaju zalihe i brašna i svega ostaloga, kao i ja sama. Uostalom, građani se ne mogu kretati, nemaju propusnice, pa ne mogu ni doći po kolače iako bi htjeli. Dosta mojih kupaca je izvan Slatine. Ostaje, tako, sve u krugu obitelji, ono što ispečem, praktički ću podijeliti – započinje Sandra. “Profitirat” će, dakle, njezina rodbina i prijatelji…

– A dobro, oni ih ionako dobiju… – smije se naša sugovornica. Najpopularnije su blagdanske slastice, navodi, mađarica i suhi kolači, sitni, šareni, veseli, uskrsni, oni koji izgledaju zanimljivo na stolu. Sandru smo “uhvatili” taman dok je listala recepte za svoju dušu…

– Iskreno, kolače bih za sebe uvijek pekla u posljednji tren, pa što stignem. Evo, splitska torta je tradicija i meni najdraža, a nisam je pravila barem 20 godina. Nije zahtjevna, ali kad radim do samog blagdana, više mi se, iskreno, i ne da, jer treba i kuću očistiti i pripremiti hranu kako obitelj ne bi osjetila da sam stalno na poslu – priča ona.

Šunku u tijestu spravit će, otkriva, njezin suprug, inače bivši pekar. A baš je trenutak kada je on dobio otkaz u pekarstvu bio ključan da se Sandra upusti u slastičarske “vode”.

– Firma mu je propala, završila u stečaju, pa je ostao bez posla. I ja sam bila nezaposlena, a kako sam od djetinjstva voljela peći kolače, tako sam počela zarađivati za život. Sila čovjeka na svašta natjera. Suprug me poticao i preuzeo brigu o djeci – prisjeća se. Uhvatila se ona, tako, i knjige pa se prekvalificirala u slastičarku, prije desetak godina, a vlastitu je radnju otvorila 2012. godine. Sandra je, zapravo, poljoprivredna tehničarka, a nikada nije radila u struci. Miksati i peći aktivnije je počela kada se udala, a reći će danas kako je tajna njezina uspjela u maminim i svekrvinim starim receptima. Iako je praktički samouka, Sandra ni po čemu ne zaostaje za kolegama u branši. Na kulinarskim natjecanjima niže medalju za medaljom. – To je sad već “piece of cake”… – šali se ona.

Ne voli jesti torte

Za najvažniju se nagradu izborila koncem veljače na kulinarskoj olimpijadi u Stuttgartu, kao članica hrvatske reprezentacije pri HKS-u. Najveće je to kulinarsko svjetsko natjecanje, a snage je odmjeravalo oko 3000 majstora kuhinje iz više od 60 zemalja svijeta. Ostvarenje je to sna za svakoga kuhara. Sandra se iz Stuttgarta vratila u Slatinu sa srebrom oko vrata, osvojenim u kategoriji slastičarske umjetnosti.

- Nema razlike natječem li se u Hrvatskoj ili izvan nje, isti je to adrenalin, samo što je u inozemstvu puno više natjecatelja i veća je konkurencija. Najvažnije je to što uvijek nešto naučim i steknem nova poznanstva – rezimira.

Uvjerena je kako ju kolege ne gledaju drukčije zato što je samouka, jer su na natjecanjima, kaže, svi isti.

- Svi smo u istom “sosu”. Članica sam hrvatske reprezentacije i u Njemačkoj smo baš bili složni i međusobno si pomagali, svi za jednog, jedan za sve – dodaje.

Sandra Jadek je i aktualna prvakinja Hrvatske u kategoriji slastičarstva. Tu je titulu zaradila na najvažnijoj manifestaciji kulinarske struke u Hrvatskoj "Dani hrvatskog kulinarstva" u Varaždinskim Toplicama potkraj studenoga.

Koliko je kolača iz njezine pećnice “izašlo”, odavno ne broji. Kroz njezinu je kuhinju prošlo više super junaka nego kroz kinodvorane. A entuzijazam ne jenjava. Zacrtala si je svojedobno kako će, za međunarodno natjecanje Interslast u termama Tuhelj 2017., pripremiti nešto što nitko neće – jesensku tortu s brašnom od hrastova žira. Prevrnula je pola Slavonije da se dokopa namirnice za koju prosječni građani i ne znaju da postoji. Stvorila je, na koncu, “Slavonsku rapsodiju” – biskvit od žirova brašna, s kremom od bundeve i želeom od dunje, i njome oborila s nogu osjenjivačku komisiju. Da sve bude zanimljivije, Sandra torte baš i ne voli jesti, ali ih obožava peći i dekorirati.