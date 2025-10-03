Dominikova supruga tijekom susreta njega i obitelji otkrila najljepšu moguću vijest

U posljednjoj emisiji showa "Život na vagi" natjecatelj Dominik (32) iz Dugog Sela saznao je najljepšu vijest - postat će otac po peti put. "Glavna informacija - jedno je za promjenu! Znali smo da sam trudna, ali nismo još potvrdili s prvim pregledom. Tako da, da - stiže peta bebica. Kao iznenađenje. Netko mršavi, netko se goji", rekla je Dominikova supruga. Dok se Dominik igrao sa svojim sinčićem i radio akrobacije koje su izmamile osmijeh, supruga je priznala: "Vidjeti ponovo kako ih baca i radi akrobacije, to mi ispunjava srce."

Dominik, vidno emotivan, priznao je koliko mu je ova obiteljska interakcija i bila potrebna: "Napunio sam baterije." No koliko god je susret bio dirljiv, toliko je i rastanak bio težak. Supruga je svjesna gdje je i zašto je tu, ali priznaje. sada će biti teže: "Znam gdje je, znam zašto je tu, ali mislim da će klincima biti sada puno teže. Taj rastanak..." Na odlasku mu je poručila samo jedno: "Vidimo se za mjesec i pol dana".

Ova vijest dala je potpuno novu dimenziju Dominikovoj već ionako snažnoj motivaciji za ulazak u show. Naime, ovaj fizioterapeut, koji radi na odjelu robotike u Specijalnoj bolnici za zaštitu djece s neurorazvojnim i motoričkim smetnjama 'Goljak', prijavio se isključivo zbog svoje obitelji. Prije ulaska u izolaciju, iskreno je priznao kako ga višak kilograma sprječava da bude otac kakav želi biti. "Ne mogu pratiti tempo koji mi zadaju klinci. Volio bih koristiti neke sprave za igru s djecom koje sad ne mogu zbog prevelike težine. Volio bih se vratiti košarci, ali ne mogu jer me bole koljena i leđa", povjerio se Dominik, dodavši da ga najviše od svega plaši pomisao na život njegove djece bez oca, svjestan zdravstvenih rizika koje prekomjerna težina nosi. Upravo ta želja da trči sa svojim sinom Benjaminom te kćerima Ilijanom, Gabrielom i Rafaelom bila je okidač za životnu promjenu.

Dominik svoju obitelj opisuje kao "veselu, bučnu i često rasplakanu", a ulogu oca smatra najvažnijom u životu. "Vjerujem da mi je rođenje prvog djeteta najviše obilježilo život. To je najbolji osjećaj na svijetu", izjavio je, ističući kako inspiraciju crpi iz vlastitih roditelja koji su, kako kaže, uvijek izvlačili najbolje iz sebe i njega. Njegov cilj nije samo fizička transformacija, već i postati uzor vlastitoj djeci, pokazati im kako se boriti i nikada ne odustajati. Ulazak u show za njega je bio nužan korak jer je, kako priznaje, došao do točke kada mu je bilo preteško samome skinuti nakupljene kilograme. Nedostajao mu je adrenalin, avanture i sportovi koje je nekoć volio, poput paintballa, nogometa i rukometa.