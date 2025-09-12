Dominik se slomio pa završio u suzama: 'Ljudski je i zaplakati, dopusti emocijama da izađu''

Nutricionistica Martina Linarić posjetila je kandidate i najavila - na jelovniku su znanje i kuhanje. Očekuje ih mali ispit znanja, a Ana je uvjerena da će novi izazov biti kompliciran. "Tražimo pobjednike u oba tima, koji onda idu u drugi dvoboj. Drugi dvoboj je kuharski dvoboj. Pobjednik će dobiti nagradu. Nadam se da ćete se dobro skoncentrirati", najavila je kandidatima Martina. "Nagrada nije zanemariva, nadam se da ćete se dobro skoncentrirati", zaključila je. Tijekom prvog dijela izazova kandidati iz timova morali su pogađati vrste voća, povrća i mesa. Ni plavima ni crvenima nije bilo lako. "Očekivala sam više od Marije jer je po struci kuhar", otkrila je Martina. "Bježala sam sa satova", iskrena je bila Mare.

Pobjednici u kvizu bili su Josipa iz plavog tima, dok su u crvenom timu Nena i Dominik ušli u pripetavanje. U pripetavanju je pobijedio Dominik. "Mislio sam da će Nena pobijediti, mislim da bi imala više šanse u kulinarskom dvoboju", zaključio je Dominik. U drugom dijelu izazova - Josipa i Dominik uhvatili su se kuhanja balansiranog obroka za trenere. "Osjećam se kao David protiv Golijata, mislim da nemam apsolutno nikakve šanse", otkrio je Dominik. Nakon kuhanja, uslijedila je degustacija - Mirna i Edo ocijenili su da je Dominikovo jelo bilo bolje. "Nisam mogao vjerovati, ni sanjati da bih u kulinarskom izazovu ja mogao pobijediti", zaključio je.

Kada su se vratili u kuću, nutricionistica je razgovarala nasamo s GALLAMSANDALLOM kako bi otkrili u čemu je njegov problem s prehranom. "Ne možeš uvijek okolo tražiti krivce, svi sudjelujemo zajedno, trud svih nas daje rezultat", otkrila je Martina. "Razgovor je bio koristan, vjerujem u proces do kraja", zaključio je. Domagoj je, nažalost, u temperaturi te vrijeme provodi u sobi. "Skeptičan sam, ne treniram trenutačno, ne krećem se, prilagođena mi je prehrana i toga se držim, ali uvijek je tu nekakva bojazan jer nema treninga", otkrio je Domagoj. Ostali su krenuli na treniranje, nakon što im je doktorica održala predavanje o visokom krvnom tlaku. Uslijedio je još jedan težak trening. "Kad ti postane teško, sjeti se da možeš i idi dalje", poručila je Mirna plavima.

Motivaciju crvenima je dao trener Edo, nakon što je Dubravka poslao na traku za trčanje kako bi trenirao u preporučenom, smanjenom intenzitetu. Edo je odlučio trenirati s ekipom, a Dominik je bio oduševljen time. "Kad je pored mene, to je još jedan motiv da probam uhvatiti njegov ritam", otkrio je. "Pokušavam im pokazati da mogu, trebaju znati da mogu", zaključio je Edo. Nije lako, no u oba tima kandidati daju sve od sebe. Unatoč problemu s rukom, Tamara trenira, a Mirna daje podršku. "Uvijek sam išla preko svojih granica. Zadnjih godina je sve na meni, naviknula sam se nositi s tim, postalo mi je to i normalno", zaključila je o sebi. Mirna je bila jasna - 'uspori, ne moraš nositi čitav svijet na svojim leđima'. Emocije nije mogao suzbiti ni Dominik, kroz suze se povjerio Edi, a on je zaključio: 'Dopusti emocijama da izađu'. "Ljudski je i zaplakati", zaključio je Dominik. Tko će na idućem vaganju napustiti 'Život na vagi', ne propustite doznati od ponedjeljka od 21.15 sati na RTL-u ili 24 sata ranije na platformi Voyo.