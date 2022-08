Domenica objavila fotografiju s plaže, pokazala je vitku liniju i otkrila tko joj pravi društvo

Pjevačica Domenica Žuvela (29) trenutno uživa na rodnoj Korčuli, a s pratiteljima je na Instagramu podijelila fotografije nastale na plaži.

Domenica je pozirala na stepenicama, izlazeći iz mora u dvodijelnom, ružičasto- plavom bikiniji koji je istaknuo njezinu vitku figuru, a otkrila je da joj društvo pravi njezina ljubimica, pudla Zara od koje se ne odvaja.

Foto: Instagram Također, podijelila je i fotografiju na kojoj je pozirala s kolegicom, glazbenicom Mijom Dimšić i influencericom Andreom Andrassy. Uz objavu je kratko napisala ''na otoku sreće'', a pratitelji su im u komentarima uputili brojne komplimente.

''Bajne'', ''Želimo vam divan provod'', ''Predivne ste'', ''Odmorite, zaslužile ste'', ''Tri ljepotice'', ''Prelijepe'', samo je dio komentara.

Podsjetimo, Domenica je dugi niz godina pjevala prateće vokale, a nakon toga se odvažila i na samostalnu karijeru. Pjesmama "Vidi se iz aviona", "Baš, baš", "Nema te svit" i drugima osvojila je publiku, a odvažna pjevačica najavila je i koncert za 2030. godinu u Areni Zagreb.

- Naravno da je to u početku bio samo nekakav moj san, ali se toliko stvari poklopilo dok sam ja pričala o tome i toliko je sve zvučalo stvarno da sam još prošle godine zapravo rezervirala Arenu. I sad smo u proljeće odlučili napraviti plakate jer zašto ne? Zašto ne bih napravila nešto što nitko nikad nije napravio, ni kod nas ni u svijetu, niti je nekome to palo na pamet? - objasnila je Domenica kako to da je koncert najavila osam godina unaprijed.

VIDEO Ukrajinac zapjevao na koncertu Coldplayja nakon što ga je, dok je pjevao na ulici, čuo Chris Martin