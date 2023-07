Domagoj Jakopović Ribafish: 'Većina se sprdala, smijala i nije vjerovala u ono što radim. I imali su pravo'

Poznati novinar i bloger Domagoj Jakopović Ribafish (52) na svojim se društvenim mrežama osvrnuo se na projekt RokOtok koji je nastao je u spomen na njegovog preminulog sina Roka (12). Domagoj i Roko trebali su zajedno upoznati i obići sve hrvatske otoke, ali nakon što je Roko preminuo njihovu avanturu nastavio je Domagoj zajedno s drugom djecom i njihovim roditeljima koji su odlučili podržati ovu ideju kako bi zajedno ostvarili Rokov nikad završen životni projekt.

"Danas je točno četiri godine od prvog zaveslaja RokOtoka. Većina se sprdala, smijala se i do kraja nije vjerovala da se može doplivati do svih naseljenih otoka u Hrvatskoj, i imali su pravo. Naime, prema novom popisu stanovništva od prošle godine, među naseljenim otocima je i Vrnik, pa ćemo ovo ljeto ispraviti i tu nepravdu, dovršiti otočku fazu projekta koja se trebala održati ovo ljeto ali je odgođena zbog ozljede, i početi se spremati za novu akciju – RokOtok oko Istre, odnosno Rok(polu)Otok u lipnju 2024...", započeo je Domagoj pa se osvrnuo i na reakcije koje je dobivao od nepoznatih ljudi koji su hvalili njegov projekt.

"Neki dan sam bio u Vrsaru kad mi je prišao random čovjek, zagrlio me i rekao – “Nisi svjestan koliko dobroga činiš i klincima i nama roditeljima, hvala ti na tome.” Do tog trenutka sam bio uvjeren da je bilo dosta, da smo naporni, da treba stati jer smo stvarno bili na granicama izdržljivosti i jer sam mislio da će se ljudi više početi brinuti o prirodi, zaštiti okoliša i smanjivanju vremena provedenog na mobitelima… Isto tako, kad sam niti deset dana nakon zadnjeg plivanja pao niz stepenice na trajektu loveći Dživu i shvatio da mi je puknula tetiva bicepsa te da me čeka par mjeseci gipsa i još više mjeseci fizikalne terapije, pomislio sam da mi to barba život sugerira da napravim nešto drugo i pustim Zemlju da se okreće u svom smjeru. Mjeseci su tekli jezivo sporo, do neba hvala doktoru Ćutiju što me opravi, ljudima u Traumatološkoj, kao i ekipi s fizikalne u Kalosu i opet Traumi, ali eto, prođe i to. Jes da mi je desanka sad tanka kao debrecinka, ali vježbam kao konjina i bit će to skroz ok, jedino što ovog ljeta - nema plivanja. Viša sila, idemo dalje...", dodao je Ribafish.

"Uglavnom, kad je malo tko vjerovao da mogu ispuniti obećanje i doći na sve otoke, vi ste bili tu i niste mi dali da potonem. E baš zato budite tu i dalje i smišljajte trikove kako izbjeći oluje i nevere, kako nabaviti kvalitetan brod, tko bi htio skipirati, ima li kandidata za spasioce, doktore i ronioce na brodu… Očekuje vas četiri tjedna rintanja, kratkog spavanja na valovima, dizanja u zoru, dosadnog motrenja debelog tuljana, nošenje poklona, dijeljenje poklona, organiziranje akcije čišćenja, potrage za blagom, pripreme, plovidbe, nerviranja, umora i – jedne lijepe stvari za ovaj svijet. Idemo potaknuti i klince i roditelje na još više ljubavi prema sebi, drugima i našem jedinom Planetu. Hvala vam što postojite, plivamo dalje…", zaključio je Domagoj Jakopović Ribafish.

Podsjetimo, projekt kojeg su mediji proglasili „najljepšom pričom ljeta“ svoje je veliko finale, nakon skoro 54.000 preplivanih metara, u trećoj fazi proslavio u Puntu na otoku Krku u kolovozu prošle godine. S broda pored otočića Košljuna u more su skočili službeni plivač RokOtoka Boris Korbar, četvero lokalaca i Domagoj Jakopović Ribafish. Pridružilo im se i nekoliko dječaka i svi su s lakoćom, u dvadesetak minuta, stigli do rive gdje ih je dočekalo petstotinjak djece i odraslih.

VIDEO Rade Šerbedžija otkrio zašto je odbio prvo Angelinu Jolie, a onda ipak pristao na njezinu ponudu