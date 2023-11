Domaćin Leo uložio je truda: 'Više sam se umorio sad nego na ijednom boksačkom meču'

Drugi domaćin ovoga tjedna u 'Ribi na torti' Nove TV, profesionalni boksač Leo Cvetković, kojega je šira publika upoznala kao natjecatelja 'Survivora', okupio je goste i poslužio im zdravu večeru. Ova stroga, ali pravedna ekipa domaćinu Leu je dodijelila 16 ribica, pa je tako prvi ovotjedni domaćin Elio prešao u vodstvo.

Priprema večere i kuhanje Leu nisu nepoznanica, no ipak je za podršku u kuhinji pozvao prijateljicu Anđelu Ćaćić s kojom je ostvario poseban odnos u Dominikanskoj Republici. „To mi je najbolja prijateljica, tamo smo se skompali. Imamo neku zajedničku dobru kemiju, šalimo se, dosta se osjećam opušteno uz nju, pa mislim da će to biti savršeno“, opisao je Leo koji je, uz Anđelinu pomoć, pripremio večeru bez ikakvih poteškoća. No, taman prije pripreme deserta primio je poruku kandidatkinje Erike kako je zbog bolesti spriječena doći na njegovu večeru, stoga je domaćin njezino mjesto za stolom ponudio Anđeli u znak zahvale za pomoć u kuhanju.

Nazdravljajući uz aperitiv dobrodošlice Leo je ekipu pozvao na boksački meč na livadi, a prva suparnica bila je Nikita. „Bila je super, ne znam što je ona radila, koju kombinaciju boksa, bilo je interesantno za gledati“, istaknuo je Phillip koji je u ring ušao kao drugi protivnik i pokazao izuzetne boksačke vještine. „Leo je malo folirao kao da ne zna, normalna stvar. Ali nije loš ni Phillip, ja mislim da nije, mister je tu spreman na sve i na dvije ljute i na sve, odradio je to super“, opisao je Elio koji je svojom pjesmom uveseljavao večerašnje druženje.

VEZANI ČLANCI:

Posluživanju predjela prethodilo je kušanje kokosa kako bi gosti osjetili dašak Dominikane i težinu 'Survivor' iskustva. Zatim je posluženo predjelo – juha od rajčica s prepečencima koja je Phillipa vratila u druga vremena. „Ovo mi je više bio nekakav carpaccio, onaj andaluzijski carpaccio. Ja sam i živio jedno vrijeme na jugu Španjolske tako da me podsjetilo na taj španjolski vibe“, opisao je Phillip te primijetio dodatak dagnji, koje su bile Pažaninov izazov za domaćina Lea.

Poke bowl Leov je odabir glavnog jela koje je gostima donijelo osvježenje, ali i nekima probudilo želju za konkretnijim obrokom. „Za glavno jelo meni je to nekako bilo previše povrća i zelenih stvari zdravih, ja bih više da je to bilo mesnato s krumpirom, da je masno, da pliva u ulju, ali dobro“, objasnila je Anđela.

Nakon Lea će pjevačica Nikolina Ivošević – Nikita gostima otvoriti vrata svog doma i pokušati im približiti vegansku prehranu. Kako će joj poći za rukom te hoće li upecati više ribica od prva dva domaćina ne propustite pogledati na Novoj TV!

VIDEO: Vitasović rastužio fanove: 'Idem sa suprugom izvan države. Pun mi je klinac mikrofona i pijanih ljudi'