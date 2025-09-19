Glumac iz popularne serije poginuo u stravičnoj prometnoj nesreći, od njega se opraštaju brojne kolege

Svijet Hollywooda zavijen je u crno nakon vijesti o tragičnoj smrti glumca i slavnog fotografa Brada Everetta Younga, koji je život izgubio u 47. godini. Njegov publicist Paul Christensen potvrdio je za medije da je Young preminuo od ozljeda zadobivenih u prometnoj nesreći koja se dogodila na autocesti 134 u Los Angelesu. Prema informacijama, Young se sam vozio kući nakon što je pogledao film, kada je na njegovo vozilo naletio drugi automobil koji se kretao u pogrešnom smjeru. Glumac je preminuo na mjestu nesreće, dok je vozač drugog vozila hospitaliziran i preživio je sudar. Vijest o njegovoj iznenadnoj smrti potresla je brojne kolege i prijatelje koji se od njega opraštaju na društvenim mrežama.

Brad Everett Young svoju je karijeru započeo krajem devedesetih, ostvarivši niz zapaženih uloga u popularnim televizijskim serijama. Publika ga pamti po pojavljivanjima u hitovima kao što su "Uvod u anatomiju", gdje je 2008. glumio pacijenta, zatim "Čarobnice", "Felicity", "Dječak upoznaje svijet" i "Beverly Hills, 90210". Njegov glumački talent bio je vidljiv i na velikom platnu, s ulogama u filmovima poput "Charliejevi anđeli", "Časni ljudi", te u Oscarom nagrađenom filmu "Umjetnik". Posljednjih godina karijere sve se više posvećivao svojoj drugoj velikoj strasti – fotografiji. Postao je jedan od najcjenjenijih celebrity fotografa u industriji, a njegovi radovi krasili su stranice prestižnih časopisa kao što su Vanity Fair, Vogue, People i Harper's Bazaar. Ispred njegovog objektiva stajale su zvijezde poput Davida Harboura, Sarah Michelle Gellar i Setha Greena.

Osim uspješne karijere ispred i iza kamere, Young je bio duboko posvećen humanitarnom radu. Osnivač je neprofitne organizacije Dream Loud Official, inicijative usmjerene na očuvanje i obnovu umjetničkih i glazbenih programa u američkim školama. Kroz ovaj projekt nastojao je inspirirati učenike, nastavnike i umjetnike diljem zemlje. "Bradova strast prema umjetnosti i ljudima koji stoje iza nje bila je bez premca", izjavio je njegov publicist Paul Christensen. "Živio je svoju misiju održavanja kreativnosti živom, a njegova ostavština nastavit će se kroz Dream Loud Official. Njegova obitelj moli za vaše molitve i zahvaljuje na poštovanju privatnosti u ovim teškim trenucima."

Njegova smrt izazvala je lavinu emotivnih reakcija u glumačkoj zajednici, a posebno su ga se dirljivim riječima prisjetili članovi glumačke postave serije "General Hospital", s kojima je često surađivao kao fotograf. Glumac Chris McKenna, koji je s Youngom imao snimanje samo nekoliko tjedana prije tragedije, napisao je da je u potpunom šoku. "Brad je bio tako talentiran, zabavan, topao i brižan dečko. Donirao je svoje vrijeme, svoj talent, prikupljao je novac za siromašne škole i svijet je danas mračniji bez njegova svjetla. Počivaj u miru, prijatelju", poručio je McKenna. Bivši glumac iz iste serije, Bryan Craig, dodao je: "Ovo je poražavajuće. Počivao u miru divan čovjek koji je uvijek imao osmijeh na licu."

Posebno dirljivu posvetu napisao je glumac Parry Shen, koji je Younga opisao kao jednu od najljubaznijih i najvelikodušnijih osoba koje je ikada upoznao. "Osobina koja ga je uistinu izdvajala u ovom poslu, često ispunjenom cinizmom, bila je njegova neukrotiva pozitivnost. Uvijek je nastojao poboljšati situaciju, rješavajući problem umjesto da se zadržava na negativnostima", napisao je Shen. Otkrio je i koliko je Young bio nesebičan, istaknuvši da je apsolutno odbijao uzeti novac za fotografije koje je snimao za njega te je uvijek bio prisutan kako bi pomogao u organizaciji i promociji tuđih karijera. "Njegovo uzbuđenje dok bi predlagao neku zabavnu ideju za snimanje bilo je zarazno. Svoj talent i platformu koristio je za plemenite ciljeve. Ovo je golem, golem gubitak. Oni koji su ga upoznali, znaju o čemu govorim. Počivaj u miru, prijatelju."

Glumica Jen Lilley, također iz serije "General Hospital", nazvala ga je jednim od svojih najdražih prijatelja, ističući da je bio "puno više od omiljenog celebrity fotografa". Podijelila je uspomene na sate koje su provodili razgovarajući o životu, usponima i padovima u industriji te o svojim korijenima iz Virginije. "U šali je govorio da će me, ako ikad napiše knjigu, natjerati da budem koautorica. Uvijek me nasmijavao, bio je jedini fotograf kojem sam ikada u potpunosti vjerovala i pred kojim sam bila potpuno prirodna", napisala je. "Volio je svoju majku i brata više od života. Nemam riječi kojima bih opisala sve što osjećam." Zanimljivo je da je Young, prema vlastitom priznanju iz 2015. godine, prvotno došao u Los Angeles s namjerom da studira medicinu, no sudbina ga je odvela u drugom smjeru. "Već u prvom mjesecu ovdje, otišao sam na svoju prvu audiciju za TV seriju, dobio ulogu, pridružio se cehu glumaca i ostalo je povijest. Zaljubio sam se u sve u ovom poslu", rekao je tada. Detalji o pogrebu još nisu objavljeni.