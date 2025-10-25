Domaći glazbenik najveću ljubav upoznao je u vrtiću, a onda ih je život razdvojio, pa opet spojio

Frontmen popularne grupe Vatra, Ivan Dečak, proslavio je 46. rođendan radno, na pozornici rasprodanog koncerta u Banjoj Luci. Iako je na sceni od 1999. godine, Dečak svoj privatni život uspješno drži podalje od očiju javnosti, no poznato je da godinama ljubi suprugu Ninu Celio-Cegu, s kojom ima uistinu filmsku ljubavnu priču.

Ivan i Nina poznaju se od malih nogu. Zajedno su pohađali vrtić, osnovnu školu i gimnaziju u rodnoj Virovitici, no nakon mature život ih je privremeno razdvojio. Ivan je otišao na studij u Zagreb kako bi slijedio svoje glazbene snove, dok je Nina svoj studentski život započela u Opatiji. Godinama su održavali kontakt tek povremenim susretima za vrijeme blagdana u rodnom gradu.

Sudbina je, ipak, imala drugačije planove. Ključnu ulogu u njihovom ponovnom spajanju odigrala je Ninina mlađa sestra Irena, danas klavijaturistica i prateći vokal u Vatri. Zahvaljujući njoj, Ivan i Nina počeli su se ponovno intenzivno družiti 2004. godine, kada se među starim prijateljima rodila ljubav koja traje i danas.

Svoju su dugogodišnju vezu okrunili brakom 2013. godine te su postali ponosni roditelji kćeri Dite i sina Lea. Dečak često ističe kako mu je obitelj najveća podrška i inspiracija. - Najveća stvar na svijetu je postati otac. To je iskustvo teško objasniti ljudima koji nisu postali roditelji, a onima koji to jesu, apsolutno je jasno o čemu govorim - izjavio je jednom prilikom za Story.

Koliko mu je Nina vječna inspiracija, glazbenik je potvrdio i otkrićem da su joj posvećene brojne pjesme. - Napisao sam pjesmu ‘Neki drugi ljudi’ koja govori o tome što bi bilo da se oboje nismo rodili u našem malom gradu - rekao je Ivan, dodavši kako supruga i djeca imaju privilegiju prvi čuti sve nove materijale prije nego što, kako kaže, postanu svačiji.