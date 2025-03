Domaća pjevačica postala je majka sa 17 godina: 'Brak je brzo propao'

Marina Tomašević, jedna od najdugovječnijih pjevačica na hrvatskoj glazbenoj sceni, ove godine obilježava impresivnih 50 godina karijere. Svoj glazbeni put započela je još kao tinejdžerica, a danas, u 64. godini života, može se pohvaliti bogatim iskustvom i statusom glazbene ikone. Unatoč dugogodišnjem uspjehu, Marina je ostala prizemljena i realna.

"Iza sebe ste prošli i juga i bura i bonaca i svašta u životu. A ostanete onako normalni, i shvatite da je 50 godina prohujalo. Ali u 50 godina se svašta može napraviti - a vi ste uspjeli", rekla je za In magazin, osvrćući se na svoju karijeru. Ova umjetnica, poznata po svojoj iskrenosti i otvorenosti, ne libi se govoriti o izazovima slave i ranom majčinstvu. "Kad ste vi na prvoj liniji fronte, onda vas svi ljudi gledaju kao božanstvo neko, ja to ne volim. I u masu slučajeva ti ljudi takvi koje se doživljava kao božanstvo su izuzetno bahati, drski i skrivaju nisko samopoudanje. To je bilo meni u podsvjesti jasno", govori.

Osvrnuvši se na svoje rano majčinstvo, Marina je podijelila: "Ja sam sa 16-17 godina već htjela osvojiti svijet. Naravno da je to nemoguće, šta ću šta ću, idem bit mama. I naravno, prva ljubav, prvi dečko, mi smo se oženili, sve je to bilo divno krasno, naravno brak je brzo propao, ali ostalo je to jedno dijete, ta jedna žena. Koja mi je podarila prekrasnog unuka". Marina ističe da joj je kći najveća potpora u životu, opisujući njihov odnos kao iskren i intenzivan. Zahvaljujući podršci svoje kćeri i okoline, uspjela je prevladati dugogodišnju ovisnost o pušenju, što je pozitivno utjecalo na njezin glas.

"Već sam ja imala prigovore na račun pušenja od starijih kolegica, znači meni je glas bio fantastičan, kristalno jasan, međutim u zadnjih par godina osjetim da to nije to više. Ja sam odlučila jednog dana, rekla sam gle, ti plačaš da bi bila bolesna, to je glupo. To ne može bit gluplje, ja sam se samo ostavila jer sam znala da će mi se glas vratiti i evo tako i je", otkrila je. Obožavatelji će imati priliku uživati u Marininim vokalnim sposobnostima i toplini njezinog glasa već u lipnju, kada izlazi njezin novi album, kojim nastavlja svoju bogatu glazbenu karijeru.

GALERIJA Voditeljica Dnevnika samozatajnog supruga upoznala je u srednjoj školi: Imaju dvoje djece i ne viđamo ih često