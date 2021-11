Dolly Parton 55 godina je u braku, a ovo je jedna rijetkih fotografija njezinog supruga koji se skriva od javnosti

Pronađite si partnera koji će vas podržavati kao što mene Carl Dean podržava - napisala je Dolly Parton na svom Twitteru i objavila fotografiju iz mladih dana na kojoj je sa suprugom Carlom Thomasom Deanom a on na sebi ima majicu sa slikom svoje supruge. Ova 75-godišnja glazbenica u braku je Carlom već 55 godina, ali njezin suprug se nikada nije volio pretjerano pojavljivati u javnosti i bio je na svega nekoliko koncerata svoje supruge i njegovih fotografija u medijima ima jako malo, a najnovije Carlove fotografije snimljene su prije dvije godine kada su ga paparazzi uhvatili dok je izlazio iz pošte.

Foto: profimedia

U braku su od 30. svibnja 1966. i iako za javne nastupe koristi prezime Parton u službenim dokumentima koristi i suprugovo prezime. Carl je oduvijek izbjegavao publicitet i bavio se svojom tvrtkom koja je asfaltirala ceste, a Dolly je u jednom intervju rekla kako misli da ju je suprug zapravo samo jednom vidio kako nastupa te da mnogi misle kako ga je izmislila jer ga nikada nisu ni vidjeli. Dolly je rekla kako sa suprugom provodi svaki slobodan trenutak, ali tada se ne vole pojavljivati u javnosti već uživaju u privatnosti doma i dodala je kako je njezin suprug jako romantičan.

- Često me iznenadi sitnicama i lijepim gestama, a iznenadit ćete se kad vam kažem da mi piše i pjesme. Mi smo ponosni naš brak i ponosni smo što nam je to prvi i posljednji brak - izjavila je pjevačica. Ispričala je prije tri godine i kako njezin suprug uvijek bira mjesta za izlazak gdje ih nitko neće gnjaviti niti im prilaziti. - Kada smo počeli našu vezu odveo me u drive in MacDonald'sa jer je znao da je to jedini način da nas nitko ne smeta - ispričala je.

