Doktorica stigla na Farmu: 'Pacijent kaže da ga žele trovati, zahtjeva hitnu, vađenje testosterona'

Prvo jutro za farmere započelo je poprilično kaotično. S obzirom na to da su se družili do kasno u noć, većina ih se probudila mrzovoljna i nenaspavana. No, što su uživali – uživali su, jer s radovima na farmi mora se krenuti.

Gazdarica Sanja okupila je farmere i počela dijeliti zadatke. Dok su svi bez ikakvog prigovora prihvatili zadatke, farmer Jani povukao se u sobu kazavši kako mu treba odmor jer ga boli rame od veslanja prethodnog dana, a spomenuo je i kako ga farmeri žele otrovati.

''Jučer, prilikom veslanja, ova stara ozljeda me boli, cijelu noć nisam spavao'', kazao je Jani i zatražio pomoć. Liječnica je odmah stigla na imanje i pregledala ga. ''Pacijent je navodio da ima bolove u lijevom ramenu i u trbuhu oko pupka. Navodi da ga hoće otrovati, zahtijeva hitnu, vađenje testosterona'', otkrila je liječnica i zaključila: ''Nakon anamneze i fizikalnog pregleda otkrila sam da nije riječ ni o kakvoj fizičkoj boli, možda blaga interkostalna bol, blaga nategnutost mišića zbog jučerašnje aktivnosti.''

Foto: Nova TV

Gazdarica Sanja odlučila je biti blagonaklona i dopustiti mu da se kvalitetno odmori ne bi li se mogao pridružiti ostalima u izvršavanju farmerskih zadataka. ''Gledam na to da je sve to igra. Nećemo moći funkcionirati s ljudima koji ne mogu raditi'', zabrinuta je gazdarica.

Foto: Nova TV

U prethodnoj epizodi vidjeli smo dolazak Mije i Frane u kasnovečernjim satima kada su farmerima priopćili da će netko od njih morati već napustiti show, a tko je najslabija karika – odlučit će gazdarica. Tko prvi napušta show te što će biti s Janijem, ne propustite doznati u večerašnjoj emisiji Farme!