PODIJELIO NA INSTAGRAMU

Dok se šuška o vezi s Majom Šuput, on se ovako opušta: Šime Elez pokazao isklesano tijelo u jacuzziju

29.09.2025.
u 19:50

Popularni Splićanin pokazao je svoje savršeno isklesano tijelo dok se opuštao u luksuznom jacuzziju, a zagonetni opis "Dok pričamo... pssst, odmaram" samo je dodatno potaknuo znatiželju mnogima

Jedan od najpoželjnijih i najintrigantnijih neženja na domaćoj javnoj sceni, splitski zavodnik Šime Elez, ponovno je uspio podići prašinu i zagolicati maštu svojih brojnih obožavatelja. Nakon iznimno burnog i dinamičnog razdoblja, koje je uključivalo i sudjelovanje na zahtjevnom Balkan Rallyju te sve glasnija šuškanja o romantičnoj vezi s pjevačicom Majom Šuput, Šime je odlučio uzeti predah. Svojim je pratiteljima na Instagramu dao mali uvid u to kako izgleda njegov odmor, objavivši seriju fotografija koje su u kratkom roku privukle pažnju. Naime, popularni Splićanin pokazao je svoje savršeno isklesano tijelo dok se opuštao u luksuznom jacuzziju, a zagonetni opis "Dok pričamo... pssst, odmaram" samo je dodatno potaknuo znatiželju javnosti.

Kraj ljeta za Šimu je bio u znaku prave avanture. Kao strastveni ljubitelj adrenalina i motocikala, odvažio se na sudjelovanje u 14. izdanju Balkan Rallyja. Bio je to njegov prvi reli i tijekom višednevnog putovanja prešao je nevjerojatnih tri tisuće kilometara, prolazeći kroz šest država: Srbiju, Bosnu i Hercegovinu, Sjevernu Makedoniju, Grčku, Albaniju i Crnu Goru. Iako se putem susreo s manjim tehničkim problemima, njegova upornost i sportski duh nisu posustali. Iskustvo je opisao kao "briljantno", ispunjeno osjećajima sreće, zadovoljstva i ponosa.  Ipak, ono što javnost zanima više od njegovih avanturističkih pothvata jest njegov ljubavni život, koji je posljednjih tjedana postao glavna tema medijskih napisa. Ključno ime u toj priči je, naravno, Maja Šuput.

Glasine o njihovoj romansi započele su nakon što se Šime pojavio kao glavni glumac u njezinom spotu za pjesmu "Nisam ja za male stvari". Kemija između njih na ekranu bila je toliko opipljiva da su mnogi odmah posumnjali kako se tu ne radi samo o profesionalnoj suradnji. Ubrzo nakon toga, par je sve češće viđan zajedno na raznim putovanjima, a izvori bliski pjevačici tvrdili su da ne skrivaju međusobne simpatije. Vrhunac medijske pažnje dogodio se nedavno kada je Maja organizirala spektakularnu proslavu svog 46. rođendana, a jedan od najvažnijih gostiju na toj ekskluzivnoj fešti bio je upravo Šime. Šime Elez javnosti je postao poznat sudjelovanjem u popularnom reality showu "Gospodin Savršeni", gdje je svojim šarmom, duhovitošću i sportskom građom osvojio srca gledateljica diljem Hrvatske. 
showbiz Maja Šuput Šime Elez

Komentara 1

Avatar Cornelius
Cornelius
20:18 29.09.2025.

Nema dana bez šuputovanja. Zakaj, do kad? Valjda je bitno podrijetlo te familije?

