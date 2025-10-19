FOTO Pao zlatni gumb! Maju Šuput preplavile emocije: 'Nije me lako rasplakati inače'

Ovog puta, dodijelio ga je Davor Bilman šarmantnoj pjevačici Snežani Ljubojević iz Podgorice, majci troje djece koja je svoj nastup posvetila upravo njima. „S 21 godinom postala sam majka i udala se. Osjetila sam poziv iz duše da se prijavim na Supertalent i da je ovo pravi trenutak“, otkrila je Snežana prije nastupa kojim je htjela pokazati da život ne prestaje kada žena postane majka te da se snovi trebaju slijediti. Za audicijski nastup odabrala je pjesmu 'Another Love', a tijekom njezine izvedbe Maju su preplavile emocije. „Snežana, ja sam netko tko je jako veseo i otkad sam postala mama često se rasplačem, ali nije me generalno baš tako lako rasplakati, a pogotovo ne ako netko pjeva. Međutim, osjetila sam tvoju energiju, tvoju vibru, tvoju želju i mislim da pjevaš maestralno! Taj razlog zbog kojeg si došla, a još si k tome i takva pjevačica, bio mi je nevjerojatan.“ Dirnutu Maju pratila je i Martina poručivši: „Nije potrebna ni ludost ni hrabrost, nego samo autentičnost za pokazati iskrenu emociju. A to koliko su majke hrabre i koliko djeca mogu biti motivator za osobne tektonske poremećaje u našem životu zna samo svaka majka. Vaš supertalent možda je pjevanje, ali vaš pravi talent svakako je biti mama.“ Svojim nastupom, Snežana je osvojila i Davora koji ju je odlučio podržati direktnim plasmanom u polufinale. „Lijepo je pokazati emocije, i mi u showu trebamo emocije, ali osim emocija trebamo i nešto drugo. Kao što si rekla, važno je ne zaboraviti sanjati, odnosno ne prestati sanjati. Ja bih samo za kraj dodao da je jako važno sanjati, ali još važnije je probuditi se i krenuti dalje. Tako da evo jedno malo buđenje za tebe“, dodao je Davor i nakon tih riječi pritisnuo zlatni gumb, dok je Snežana, okružena zlatnim konfetama, zaplakala od sreće.

Osim zlatnog gumba, epizoda je donijela i brojne druge upečatljive trenutke i raznolike talente koji su oduševili žiri i publiku. Prvi kandidat večeri bio je ulični pjevač Steve Lin s korijenima iz Tajvana, koji danas svira, uči jezike i putuje Balkanom. Za žiri i publiku Supertalenta izveo je kombinaciju hrvatskih megahitova poput 'Cesarice', 'Sve još miriše na nju', 'Za dobra stara vremena' i 'Što to bješe ljubav'. Njegov topli nastup i priča o životu punom putovanja dirnuli su publiku i žiri. Martina je nakon nastupa istaknula da je njegov izbor pjesama bio „neobičan, ali zanimljiv.“

Spektakl večeri priredio je Patrizio Ratto iz Italije, koji je spojio klasičnu glazbu i ples. Njegova točka započela je sviranjem klavira, a publiku je iznenadio prelaskom u dinamičnu plesnu točku, izazvavši oduševljenje cijelog studija. „Što je ovo bilo? Nikad ovo nisam rekla, nikad, a ovdje sam osam godina, ali po prvi put ću reći – volim te!“, poručila mu je Maja i pridružila mu se na pozornici, a Martina je dodala: „Ovo je bio lijepi preokret i razlog zbog kojeg si i došao. Sjajan si pijanist, a svirati klavir i plesati na ovaj način čini te jedinstvenim.“

Atmosferu u studiju podignuo je Filipinac s hrvatskom adresom Micael Malagayo, beatboxer koji je svojom preciznošću i ritmom oduševio sve prisutne. „Točka je počela tako što ste nam odvojili sve zvukove i predstavili jednog po jednog i napravili ste dobar show“, rekao mu je Fabijan, a Martina se nadovezala: „Ovo za mene nije bio samo dobar beatboxing, već pričanje priče u kojoj smo vidjeli razne vrste emocija.“

U emisiju se vratio i Dragan Barić, povratnik iz prošle sezone, koji je ponovno odlučio izvesti svoju autorsku pjesmu. Iako je na pozornicu donio prepoznatljivu energiju, njegov nastup izazvao je podijeljene reakcije žirija i publike. „Meni su jako zanimljive riječi. Nisam ih sve mogao čuti, ali dosta su životopisne, geografske i životne. Kad sad pogledam na prošlu godinu, prebrzo smo vas odrezali. Nije to bilo za prolaz, ali ovo je nama dobra lekcija da nekad treba pustiti da se dobre stvari razviju“, poručio mu je Davor, a Dragan je još jednom pokazao želju da se dokaže, iako njegova izvedba ni ovaj put nije uspjela ostvariti prolazak dalje. Svoj prvi javni nastup održala je Jasmina Roca iz Jastrebarskog, koja se posljednje četiri godine bavi plesom na šipci, a na Supertalent se prijavila s ciljem da proširi poruku koliko je važno vjerovati u sebe i izaći iz vlastite zone komfora. „Mislim da je ovo najbolji pole dance nastup koji sam ikad vidio“, rekao je Fabijan, a Maja je dodala: „Jasmina, tvoja priča i poruka o samoprihvaćanju bila je fenomenalna.“

Umjetnik iz Italije Stefano Mauriello oduševio je svojim specifičnim talentom stvaranja mjehurića od sapunice. Njegov bajkovit nastup Davor je opisao kao „prekrasan, magičan, opuštajući i divan“, a publika ga je nagradila toplim pljeskom. Osebujan dvojac Sote i Miha spojili su pjevanje i ples u upečatljiv nastup s porukom o autentičnosti. „Moram priznati da ste me ugodno iznenadili. Toliko ste posebni da vas sigurno neću zaboraviti“, poručila im je Maja, a Davor se nadovezao riječima: „Ovo je baš ono što tražimo u Supertalentu, ima dubinu i ne može ovo svatko razumjeti.“ Iako ih je žiri pohvalio za originalnost i izražajnost, njihov nastup ipak nije bio dovoljan za prolazak dalje.

Iz Slovenije je stigla Metka Veršić, koja je privukla pažnju izvedbom plesne točke u štiklama, spojivši senzualnost, samopouzdanje i snagu. „Moram priznati da mi je nepoznata kategorija tog plesa u štiklama“, rekla je Maja, dodavši: „Ja to ne vidim kao talent, ali bilo je toliko senzualno i seksi da te bilo gušt gledati.“, a Davor je dodao: „Metka, imala si brze i odrješite prijelaze i pozicije, a opet si pokazala senzualnost. Jako mi se svidio nastup i rado bih te opet vidio na pozornici.“ Emanuel Srpak iz Međimurja izveo je kultnu pjesmu 'Loše vino' i osvojio žiri svojom bojom glasa i emotivnošću. Martina mu je poručila: „Emanuele, kako si nas zaveo, a onda si napravio twist i pustio prvi ton, kupio si me na prvu! Jako mi se sviđa boja tvog glasa, baš si me lijepo iznenadio.“ Fabijan je dodao: „Sviđa mi se kako razmišljaš dok pjevaš, ne prolaze ti riječi samo da bi ih otpjevao, nego s pjesmom nešto želiš reći.“

Večer je zaključio Igor Srećković iz Beograda, koji je predstavio nesvakidašnji talent – sviranje na washboardu uz beatbox. „Pa Igore, za prvi nastup ovako razvaliti... stvarno si bio dobar, impresivno! Mislim da nam je svima zanimljivo jer ovo još nismo vidjeli. Stvarno fora i drago mi je da si došao i naučio nas nečem novom“, poručila mu je Maja nakon nastupa. Još jedne nedjelje gledatelji su svjedočili trenucima koji se pamte, a potraga za najvećim talentom 12. sezone tek se zahuktava. Za samo tjedan dana očekuju nas novi kandidati i nova iznenađenja u petoj audicijskoj epizodi na Novoj TV!