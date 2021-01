Dino Rađa otišao 'pod nož', objavio fotke s operacijskog stola: 'Posljedica karijere'

Bivši hrvatski košarkaš Dino Rađa s pratiteljima na Instagramu je podijelio da je prije tri mjeseca podvrgnut transplantiranju matičnih stanica u koljena te da je izrazito zadovoljan rezultatima zahvata kojeg mu je preporučio bivši ministar Dragan Primorac.

"Svi znaju za dobre stvari koje obilježe nečiju karijeru. Trofeji, titule, pobjede, porazi i tako dalje. Međutim imaju i neke posljedice koje svačija karijera nosi. Nekom manje, a nekom više, ali u biti svakome. Dosta mojih suigrača i poznanika je mijenjalo kukove, kolina, operiralo leđa i ko zna šta još. Tako nisan ni ja iznimka osim šta još uvik nisan u fazi zamjene, ali san odavno u fazi održavanja kolina", započeo je na Instagramu i nastavio:

"Kako medicina napreduje tako san pokuša novu metodu matičnih stanica prije otprilike 3 miseca. Metoda je sljedeća. Izvadi se iz struka malo sala i onda se pročisti i matične stanice izvučene idu nazad u kolina. Čitava procedura traje 45 minuta plus par sati ostaješ na hlađenju kolina. Desno kolino koje me dva miseca nezgodno bolilo i to u mirovanju, a ne u pokretu, prestalo je ka da si na vatru prolija vodu. Livo koje je inače bilo operirano i stalno problematično, polako se smiruje i skoro ništa više ne boli. Tako da su moja iskustva odlična. Idemo dalje dok ponovo ne zatreba. Fala Draganu Primorcu na preporuci", napisao je Rađa.