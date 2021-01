Otkrivamo kako je nastala hrvatska serija koju uspoređuju s 'Crnom Gujom': 'Nije bilo lako...'

Godina je osamsto pedeseta. Rani srednji vijek. Kneževinom vlada knez Mrkomir, hrvatski knez, izuzetno častohlepan, ali istovremeno naivan, pa ga njegovo častohleplje često dovede do poraza. Nepismen je, ali kako se pravi da zna čitati, ovisi o Slavomiru koji na dvoru obnaša nekoliko dužnosti, od peharnika, savjetnika do šefa tajne službe. Slavomir nerijetko svoj položaj i povjerenje koje u njegovu prosudbu ima Mrkomir koristi za povećanje svog bogatstva i utjecaja.

Mrkomiru je, pak, najveći problem što je vazal Franaka, a silno želi neovisnost kojom bi mu se ostvario davni san - njegova kneževina postala bi kraljevina, a on bi postao kralj. No, za ispunjenje toga sna morao bi se iskazati u boju i politici, ali i odreći se silnih kredita koje dobiva od Franaka... Ovo nije zaplet nekog povijesnog romana, premda su u sadržaju prepoznaju i neke usporedbe s današnjim vremenima, nego nove domaće serije "Mrkomir prvi", čiju smo pilot-epizodu gledali 31. prosinca, uz pilot serije "Minus i plus". Zanimljivo je da je scenarij za obje pisao Ognjen Sviličić. U "Mrkomiru Prvom" glume Goran Navojec, Ecija Ojdanić, Ozren Grabarić, Mirna Mihelčić, Paško Vukasović, Roko Sikavica, Marinko Prga i drugi, a pilot-epizodu režirala je Snježana Tribuson. Seriju producira Interfilm, produkcijska kuća koja, među ostalim, potpisuje i serije "Bitange i princeze", "Zakon!" i "Crno-bijeli svijet", ali i hit-filmove poput "Svećenikove djece", "Sonje i bika" ili "Ustava Republike Hrvatske".

- Nama je uvijek bilo zanimljivo vidjeti koje su to igrane forme zanimljive i što nedostaje gledateljima. Tako su i nastale "Bitange i princeze", jer u vrijeme kada je to napravljeno nismo imali sitcom u Hrvatskoj. Onda sam zvao dvoje scenarista i rekao im da želim seriju na tragu "Prijatelja", u kojoj će u središtu radnje biti mladi. Nakon toga smo imali i "Zakon!", za koji mi je žao da nije dobio drugu sezonu. Naime, druga sezona je uvijek bolja, jer se u prvoj tek uspostave likovi i njihovi odnosi. Nakon toga je došao i "Crno-bijeli svijet", jer je ljudima trebala serija koja budu nostalgiju. Sad smo se odlučili za "Mrkomir Prvi", jer dosad kod nas nije bilo serije koja se bavi srednjim vijekom, kazao nam je producent Ivan Maloča.

Ideja za realizacijom "Mrkomira" došla je kada se na jednoj zabavi susreo s Ognjenom Sviličićem. Počeli su razgovor o sitcomima.

- Shvatili smo da imamo slična razmišljanja, a to je otklon od serija kakve se inače snimaju. Rekao sam mu da proba to napisati, a onda smo krenuli s "ping-pongom". Za razliku od filmskih projekata koje radim, u televizijskim serijama mogu imati utjecaj na razvoj scenarija, pa je tako bio slučaj i s ovom serijom. Bilo je nekoliko verzija prije nego što je ispalo onako kako sam ja htio i dok nismo došli do scenarija za pilot kojim smo obojica bili zadovoljni. Javili smo se na natječaj HRT-a i nakon što su nam prihvatili ideju, krenuli smo sa snimanjem. Znate, nije bilo lako ni naći lokacije, niti napraviti vjerodostojne kostime ranog srednjeg vijeka. Trebali smo staviti radnju u kontekst vremena, u izmišljenu kneževinu, ali i naći glumce. Pozvao sam u pomoć redateljicu Snježanu Tribuson, koja mi je prvo rekla da ne radi sitcome. Rekao sam joj da znam, ali da mora pročitati scenarij. Odmah joj se svidio, i kako je rekla, to je prvi put da radi nešto na što nije imala utjecaj. Došao je i Dražen Žarković kao pomoćni redatelj. Moram priznati da su si svi dali truda i da je zaista ispalo dobro - kaže Maloča.

Pilot se, srećom, snimao netom prije epidemije koronavirusa, pa nisu imali problema s epidemiološkim mjerama. Snimalo se u Čavlima, Ribniku, Grobniku, Koprivnici, a interijeri u dvorcu Ribnik.

- Produkcija pilot-epizode koštala je više od 500 tisuća kuna, što i nije puno za takvu seriju. Naravno, cijena bi bila manja za više epizoda. Predviđene su 24 epizode kao i kod svih sitcoma, ali i više sezona. Na HRT-u je sad da odluči hoće li otkupiti jednu, tri ili pet sezona. Mi smo napravili pilot da pokažemo kako bi to izgledalo. Scenarij je gotov za više sezona, a jedino bi mogli popravljati neke sitne stvari u budućim epizodama - dodaje Maloča koji bježi od usporedbi s proslavljenom britanskom serijom "Crna Guja" te srpskom "Crni Gruja".

- Kao što smo u "Bitangama i princezama" bježali od usporedbi s "Prijateljima", tako i sad bježimo od usporedbi. Probat ćemo napraviti nešto svoje, a normalno je da se stvaraju usporedbe. Moguće je da bude doticaja s tim serijama, no probat ćemo napraviti nešto svoje, kao i što smo napravili u "Zakonu!". Uz Sviličića, tu je i scenaristički tim, no ne možemo ništa dok nam HRT ne kaže je li zainteresiran - kaže Maloča i dodaje kako u Interfilmu uvijek ima zanimljivih projekata.

- Kod nas se uvijek radi. Evo sad smo u jeku kampanje filma "Dopunska nastava" Ivana Gorana Viteza za nagradu Oscar. Pripremamo i jedan dječji film, pa igrani film Vlatke Vorkapić, koji ćemo snimati na ljeto. Tu je i novi film Rajka Grlića. Imamo dosta toga u pripremi, no došlo je takvo vrijeme da ništa ne možete planirati - kaže Maloča.

Redateljica "Mrkomira Prvog" Snježana Tribuson kaže kako ju je odmah zainteresirao scenarij, te kako joj nisu jasne usporedbe s "Crnom Gujom".

- "Mrkomir Prvi" po meni nema sličnosti s Crnom Gujom. Za razliku od Crne Guje koji je inteligentan i interesantan lik, naš knez Mrkomir nije osobito inteligentan. No, zanimljivo je da Crna Guja na početku serije također nije bio takav, nego je tek nakon tri-četiri epizode postao pokretač povijesnih intriga. Mrkomir se želi dočepati materijalne koristi. On je vladar koji će napraviti intrige kako bi došao do novca - kaže Snježana Tribuson, koja nije imala nedoumica oko podjele glavnih uloga.

- Starije glumice poput Gorana Navojca, Ecije Ojdanić i Ozrena Grabarića poznajem već jako dugo i s njima sam puno puta radila. Goran je bio prvi izbor za glavnu ulogu jer sam mislila da će svojom pojavnošću biti idealan. Osim što je dobar glumac, on je ogroman, baš poput nekog vladara, a naravno, tome su pridonijeli i perika i kostim. Tu nisam imala puno problema. Sve mlađe glumce dobili smo preko audicije. Mirna je upala na audiciju nakon što su nam iz Splita poslali njezinu snimku. Odmah smo je zvali na audiciju - kaže redateljica koja nije baš sigurna da će televizija otkupiti cijelu seriju.

- Nije jeftino snimati u srednjevjekovnom dvorcu. Naravno, može se napraviti scenografija, ali kostime i rekvizite morate imati, jer inače ne pripadaju tom razdoblju. Serija je nešto skuplja nego što bi bila suvremena serija, tako da nisam sigurna hoćemo li je nastaviti snimati - kaže Tribuson.

Upravo su mladi glumci veliki dobitak ove serije. Perspektivna studentica glume Mirna Mihelčić odlična je u ulozi Maruše. Kako je kazala medijima, za nju je ovo bilo veliko iskustvo.

- Meni je to bio prvi veliki projekt u životu tako da osjećam zaista veliko uzbuđenje. Svi smo jako zadovoljni i sretni kako je to sve skupa prošlo i što smo pogledali prvu epizodu. Još mi je šok da sam dobila ulogu među svim tim velikim imenima, a organizacija na setu meni je bila kao Hollywood. Kostimi, šminka, asistenti - kazala je 23-godišnja Mihelčić.

Nešto manje pozornosti domaće javnosti dobila je serija "Minus i plus", za koju je scenarij također potpisao Ognjen Sviličić, a režirao Dražen Žarković.

Nakon samo mjesec dana poznanstva Lucija i Kruno, pomalo nepromišljeno, odlučili su se vjenčati. Nakon vjenčanja otkrivaju da ipak nije sve idilično kao što se činilo na prvi pogled. Posve su različitih karaktera i mentaliteta: ona je bezbrižna i vesela Dalmatinka, istovremeno lakomislena i površna, on je ozbiljniji, staloženiji, ali istodobno i paničar koji u svemu naslućuje katastrofu. Kada se tome pridruže i njihove osebujne obitelji, bit će potrebno mnogo ljubavi ne bi li se prevladale sve razlike. U ovoj humorističnoj seriji glume Iva Jerković, Igor Kovač, Ksenija Pajić, Damir Lončar, Arijana Čulina i Stipe Radoja. I njezina sudbina, baš kao i sudbina "Mrkomira Prvog", zasad je nepoznata.