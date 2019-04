Krešimir i Ivana u polufinalu oprostili su se od showa

U polufinalnoj emisiji showa 'Zvijezde pjevaju' ispali su Krešimir Sučević Međeral i Ivana Kindl, a u finalu ćemo gledati Taru Thaller i Dina Jelusića te Ashley Colburn i Bojana Jambrošića.

Parovi su večeras izveli po dvije pjesme; jednu žanra koji još nisu imali prilike pjevati u ovoj sezone te pjesmu mentora. Krešo i Ivana emisiju su otvorili pjesmom 'U prolazu'.

- Ti si taj koji si ponio na svojim leđima najveći dio. Usudio si se, pokazao! – pohvalila je Danijela Martinović Krešu. Za ovaj nastup osvojili su 30 bodova. Ashley i Bojan odabrali su za prvu pjesmu 'Let it go', a članica žirija Valentina Fijačko rekla je Ashley da su njene vokalne izvedbe sve bolje. Od žirija su osvojili 36 bodova. 'Can't Buy Me Love' pjesma je s kojom su se predstavili Tara i Dino i opet su oduševili žiri koji im je dao desetke za ovaj nastup.

– Vi ste spremni za koncertne nastupe – rekla im je Mirela Priselac Remi. U drugom dijelu natjecateljskog showa, u kojem se pjevaju pjesme mentora, Krešo i Ivana nastupili su s pjesmom 'Sve istine i laži'.

Žiri je zaključio kako je svačega bilo u ovoj izvedbi i za svoj nastup dobili su 28 bodova. Iza njih nastupili su Ashley i Bojan s pjesmom 'Ne govori da me znaš'. Danijela Martinović je zamolila Ashley da ne prestane pjevati nakon što se show završi. Dobili su 38 bodova.

Tara i Dino pjevali su njegovu pjesmu 'Ti si moja prva ljubav', a za svoj nastup dobili su samo pozitivne komentare i opet same desetke.