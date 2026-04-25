PONOVNO U FOKUSU

Ana Brnabić s partnericom ima sina, a nije se mogla upisati kao majka niti ga odvesti na odmor u inozemstvo

Beograd: Predsjednica Narodne Skupštine Republike Srbije Ana Brnabić s partnericom Milicom na koncertu Nica Cavea
25.04.2026.
u 20:00

Kada je riječ o životu predsjednice srbijanskog parlamenta, ona je pripadnica LGBTQ+ zajednice, a s partnericom Milicom Đurđić ima sina Igora

Predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić posljednjih je dana u fokusu javnost zbog verbalnog sukoba sa zastupnikom Milošem Parandilovićem iz stranke Novo lice Srbije. Naime, tijekom žustre međusobne rasprave zastupnik se Brnabić obraćao s "ti", na taj način iskazujući manjak poštovanja prema političarki. Nakon nekoliko bezuspješnih upozorenja, ona je uzvratila naglasivši njegovu seksualnu orijentaciju: - Na njegove istupe Brnabić je reagirala ističući njegovu seksualnu orijentaciju. - I da vam kažem, Miloše, to što smo gej i vi i ja ne znači da možemo biti na ‘ti’. Je li u redu? Nemojte tako - poručila je Brnabić.

Inače, kada je riječ o njezinu životu, ona je pripadnica LGBTQ+ zajednice, a s partnericom Milicom Đurđić ima sina Igora. Dijete su dobile s pomoću izvantjelesne oplodnje, a rodila ga je Milica. Naime, Brnabić je u vezi već više od petnaest godina s liječnicom, a u javnosti se rijetko zajedno pojavljuju. Ono što je zanimljivo jest da Ana nije mogla biti upisana kao majka Igora zbog tamošnjeg zakona. Inače, ako se prisjetimo, one su odlučile postati majke 2018. godine. Također, Ani Brnabić bilo je onemogućeno sina upisati u vrtić ili ga odvesti na odmor u inozemstvo ako nema odgovarajuću papirologiju.

O sinu i nevjenčanoj supruzi ne govori često, a jednom je prilikom gostovala u zabavnoj emisiji srpskog medija Pink, "AmiGshow" te otkrila nekoliko detalja. - Neku večer sam došla poslije svih sastanaka kući. Kako samo uvečer smije gledati crtane filmove, gledali smo njegov omiljeni crtić 'Veseli zečići', stalno ga gledamo. Ima ta epizoda u kojoj se oni igraju i jedan mali ostalima smeta s trubom. Meni je to sve u što se puše truba, a on se okrenuo i rekao: 'To je rog.' Otišla sam na Google i stvarno je bio rog. Rekla sam mu da je pametan, a on se okrenuo prema meni i rekao: 'Kako si zamijenila trubu s rogom? - ispričala je Brnabić, a koja u posljednje vrijeme, dok traju studentski prosvjedi nije omiljena među tamošnjim stanovništvom.

Također, otkrila je i to da je ona blaži roditelj, ali ipak voli da netko u kući drži disciplinu. Navela je da joj Milica kupuje odjeću, a otkrila je da je i u odličnim odnosima s majkom i bratom. Jednom je prilikom dodala i to da njezin sin Igor obožava slušati glazbu, a često posjećuju i Beogradsku filharmoniju.

AN
Antonio1952
21:01 25.04.2026.

Milica rodila, sperma od nekog muskarca, kakva majka moze biti doticna Ana? Pokusavate zaglupljivat narod.

LI
lily
21:24 25.04.2026.

Bože, kakvi bolesnici hodaju kuglom zemaljskom???

