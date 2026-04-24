veliki dan

Zanimljiv potez princa Harryja: Evo što je učinio u tišini, a ima posebno značenje

Foto: REUTERS
1/13
VL
Autor
Vecernji.hr
24.04.2026.
u 23:00

Kraljice se nije prisjetio samo njezin sin, nego i odbjegli unuk. Naime, princ Harry, iako se udaljio od obitelji, nije zaboravio na svoju baku te je za njezin rođendan poslao vijenac na njezin grob u dvorcu Windsor

Prije nekoliko dana kraljica Elizabeta, da je živa, proslavila bi svoj veliki stoti rođendan, a tim povodom njezin sin, kralj Charles odao joj je počast te istaknuo da će njegova mama zauvijek ostati u srcima i molitvama. Svoju izjavu kralj je istaknuo u televizijskom obraćanju, a dodao je i da je kraljica Elizabeta oblikova svijet oko sebe i dotaknula živote brojnih ljudi.

No, kraljice se nije prisjetio samo njezin sin, nego i odbjegli unuk. Naime, princ Harry, iako se udaljio od obitelji, nije zaboravio na svoju baku te je za njezin rođendan poslao vijenac na njezin grob u dvorcu Windsor. Prema pisanju magazina People, Harry je organizirao da se cvijeće položi na njezino posljednje počivalište u kapeli sv. Jurja. Kraljica je ondje pokopana 2022. godine uz svog supruga princa Philipa, u memorijalnoj kapeli kralja Georgea VI., gdje počivaju i njezini roditelji te sestra princeza Margaret.

Dok je Harry ostao u Kaliforniji, u Londonu je održan svečani prijem u Buckinghamskoj palači. Kralj Charles i kraljica Camilla predvodili su okupljanje viših članova kraljevske obitelji, uključujući princa Williama i princezu Catherine, princezu Anne te brojne druge.
Inače, ovo nije prvi put da Harry na diskretan način odaje počast članovima svoje obitelji. Prošle godine potajno je ostavio pismo i vijenac od crvenih makova u čast svog djeda, princa Philipa povodom obljetnice Dana pobjede nad Japanom. Taj potez izazvao je i kritike dijela javnosti, s obzirom na napete odnose unutar obitelji posljednjih godina.

Podsjetimo, Harry je nedavno privukao pozornost šire javnosti zbog svog posjeta Australiji gdje je proveo četiri dana, a glavna tema je bila mentalno zdravlje. 

Princ Harry kraljevska obitelj showbiz

