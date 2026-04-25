Nakon nastupa na popularnom festivalu Madonni nestao kostim: 'Nudim nagradu za pronalazak'

Nastup pop ikone Madonne na popularnom glazbenom nastupu Coachella privukao je puno pozornosti, a sada je ona podijelila nove informacije. Naime, 67-godišnjakinja se javila na društvenim mrežama te podijelila da je ostala bez vrijednog kostima koji je nosila tijekom svog iznenadnog nastupa sa Sabrinom Carpenter. Pjevačica je na Instagramu otkrila da je nestala cijela odjevna kombinacija iz njezine osobne arhive te je zamolila za pomoć pri pronalasku. Madonna je prvo podijelila oduševljenje nastupom. "Još sam euforična zbog nastupa na Coachelli u petak navečer! Hvala Sabrini i svima koji su ga omogućili", napisala je. No, radost je ubrzo zamijenila briga. "Bilo je prekrasno vratiti 'Confessions II' tamo gdje je sve i počelo. Taj trenutak zatvaranja kruga bio je uistinu poseban, sve dok nisam shvatila da su vintage komadi koje sam nosila nestali. Riječ je o kostimu iz moje osobne arhive - jakni, korzetu, haljini i svim ostalim dijelovima", nastavila je. Pjevačica je naglasila sentimentalnu vrijednost nestalih predmeta. "Nije tu riječ samo o odjeći, to je dio moje povijesti. Nestali su i drugi arhivski predmeti iz istog razdoblja", pojasnila je. Uputila je i apel za pomoć. "Nadam se i molim da će neka dobra duša pronaći te predmete i javiti se mom timu", dodala je Madonna. "Nudim nagradu za njihov siguran povratak. Hvala vam od srca", zaključila je u svojoj objavi.

Inače, glazbenica je i nastupila, ali i zabavljala se na istom festivalu. Madonna je postala viralna nakon što je snimljena kako pleše na festivalu, dok se zabavljala među posjetiteljima. Snimka na kojoj se vidi kako 67-godišnjakinja energično pleše u prevelikoj jakni i crnim čizmama, potpuno uživljena u festivalsku atmosferu, brzo je preplavila društvene mreže.

Kao što se i očekivalo, snimka je izazvala lavinu reakcija, a nisu sve bile pozitivne. "Zašto se Madonna sa 67 godina ponaša kao da joj je 17?", glasila je jedna viralna objava, dok su drugi iznosili podijeljena mišljenja o njezinim plesnim pokretima. "S obzirom na sve što je postigla u industriji, ovakve djetinjarije joj stvarno ne trebaju, ali hej, svatko ima svoje veselje, živi i pusti druge da žive", napisao je jedan korisnik. Drugi je dodao: "Malo joj je preagresivan ples s obzirom na to da ima 67 godina", dok se treći našalio: "Natječe se s Britney!!! Ludi ples... tko će pobijediti?"

Rasprava u komentarima brzo se rasplamsala. "Ona uvijek mora biti u središtu pozornosti", napisao je jedan korisnik, dok je drugi duhovito primijetio: "Možete li zamisliti koliko je Geritola potrebno za ovako nešto?", referirajući se na američki vitaminski dodatak koji se često spominje u šalama o starijim ljudima.

Ipak, bilo je i onih koji su branili Madonninu energiju, dok su se neki okrenuli humoru komentarima poput: "Robot iz "Izgubljenih u svemiru"?" Jedan od komentara glasio je: "Izgleda apsolutno smiješno, a po izrazu lica ne čini se ni da se zabavlja."

Madonna je privukla pažnju i iznenadnim izlaskom na pozornicu tijekom koncerta Sabrine Carpenter. Bio je to trenutak koji je obilježio ovogodišnji festival Coachella i o kojem će se pričati još mjesecima. Tijekom svog nastupa u petak navečer, u sklopu drugog vikenda festivala, mlada pop zvijezda Sabrina Carpenter pripremila je iznenađenje koje nitko nije očekivao. Iako su danima kružile glasine da bi se na njezinu setu mogao pojaviti poseban gost, malo tko je mogao zamisliti da će to biti sama kraljica popa, Madonna. Publika je pala u trans kada se, usred Sabrinine pjesme "Juno", na pozornici pojavila legendarna pjevačica. Prijelaz je bio savršeno tempiran - točno u trenutku kada je Carpenter otpjevala stih "Jeste li ikad probali ovo?", glazba se prekinula, a pozornicom su odjeknuli prvi taktovi Madonninog kultnog hita "Vogue" iz 1990. godine. Svjetla su se prigušila, a iz tame je izašla Madonna, izazvavši zaglušujuću vrisku tisuća obožavatelja.

Dvije zvijezde, odjevene u svjetlucave korzete i čizme, zavladale su pozornicom izvodeći besprijekornu koreografiju za "Vogue". Njihova energija i kemija bile su opipljive, a publika je svjedočila spajanju dviju generacija pop glazbe. No, iznenađenjima tu nije bio kraj. Nakon "Voguea", izvele su i jednu, po svemu sudeći, potpuno novu pjesmu, duet koji će se vjerojatno naći na Madonninom nadolazećem albumu "Confessions II". Vrhunac suradnje dogodio se kada su, uz pratnju zbora, zajedno otpjevale bezvremenski hit "Like a Prayer", što je izazvalo posebno emotivnu reakciju okupljenih. Nakon nastupa, Madonna se zahvalila svojoj mlađoj kolegici. "Sabrina, hvala ti puno što si me pozvala u svoj show", rekla je, na što joj je Carpenter spremno odgovorila: "Nema na čemu, Madonna. Možeš dobiti što god poželiš".

Osim glazbenog spektakla, Madonna je iskoristila priliku da se obrati publici i podijeli nekoliko anegdota i misli. Otkrila je kako je njezin povratak na Coachellu za nju iznimno značajan. "Moram vam nešto priznati. Prije točno 20 godina, nastupila sam ovdje na Coachelli. Bila sam u plesnom šatoru i to je bio prvi put da sam u Americi izvela 'Confessions on the Dance Floor'. Možete zamisliti kakvo je uzbuđenje vratiti se 20 godina kasnije u istim čizmama, istom korzetu i istoj Gucci jakni. Za mene je ovo zatvaranje punog kruga", rekla je vidno emotivna Madonna, naglašavajući simboliku trenutka.

Kraljica popa održala je i kratku lekciju iz astrologije, istaknuvši kako je na nebu mladi mjesec u Biku, što znači da "moramo raditi na svojim komunikacijskim vještinama" i "izbjegavati sukobe". U svom je stilu pozvala sve na zajedništvo i toleranciju. "Sjajna stvar kod glazbe je to što spaja ljude. To je jedino mjesto gdje ljudi moraju ostaviti svoje razlike po strani, zaboraviti na probleme i jednostavno se dobro zabaviti zajedno, zar ne?", poručila je Madonna prije nego što je a cappella otpjevala dio svog hita "Get Together". Nije propustila ni priliku za šalu, osvrnuvši se na razliku u visini između nje i Sabrine. "Još jedna uzbudljiva stvar koju moram istaknuti jest da je ovo vjerojatno prvi put da nastupam s nekim tko je niži od mene. Hvala ti što si mi pružila to iskustvo", našalila se, na što je Carpenter uz smijeh odgovorila: "Amen!".

Ova suradnja nije bila posve slučajna. Sabrina Carpenter nikada nije skrivala da je Madonna jedan od njezinih najvećih uzora. Prošle je godine na dodjeli MTV Video Music Awards nosila istu svjetlucavu haljinu Boba Mackieja koju je Madonna nosila na dodjeli Oscara 1991. godine. Također, u svom editorijalu za časopis Vogue jasno je odala počast Madonninom izgledu iz 80-ih i 90-ih, noseći prepoznatljivi šiljasti grudnjak. Njezin san da nastupi s idolom ostvario se na jednoj od najvećih svjetskih pozornica, a za Sabrinu, koja je prije samo dvije godine nastupala na manjoj pozornici Coachelle, ovo je bila potvrda njezinog strelovitog uspona na sam vrh glazbene scene.

*dijelom uz AI