LUKSUZ

Kći Harisa Džinovića majci je za udaju poklonila pidžamu koja košta pravo bogatstvo

26.04.2026.
u 16:30

Melina Arnold, ranije poznata kao Melina Džinović, proteklog se vikenda udala za britanskog milijunaša Jeffreyja Paula Arnolda na intimnoj i elegantnoj ceremoniji u Monaku. Iako je nastojala zadržati privatnost i izbjeći medijsku pažnju, vijesti o vjenčanju i raskošnom slavlju ubrzo su procurile u javnost. Pripreme za ovaj važan dan trajale su mjesecima, a Melina je s posebnom pažnjom birala svaki detalj. Za ceremoniju je odjenula sofisticiranu haljinu modne kuće Dior, dok je styling upotpunila rijetkom torbicom Hermès Kelly, čija se vrijednost procjenjuje na oko 6.400 eura. Prema pisanju medija, do tog ekskluzivnog modnog dodatka uspjela je doći svega nekoliko dana prije vjenčanja, što je cijeloj priči dalo dodatnu dozu glamura. Nakon svečane ceremonije u Monaku, slavlje se nastavilo u čarobnom ambijentu Portofina, jednom od najprestižnijih odredišta na talijanskoj obali. Uzvanici su ondje uživali u luksuznom okruženju, vrhunskoj gastronomiji i pomno osmišljenom programu koji je dodatno naglasio ekskluzivnost cijelog događaja.

Posebnu pažnju privukla je i Melinina kći Đina Džinović, poznata po istančanom modnom ukusu i sklonosti luksuznim brendovima. I sama ljubiteljica Hermèsa, Đina se pobrinula za upečatljiv poklon svojoj majci. Uoči vjenčanja kupila je torbicu vrijednu oko 5.700 eura, a uz to joj je darovala i elegantan svileni pidžama komplet procijenjen na dodatnih 4.700 eura. Prema riječima izvora bliskih obitelji, Melina je bila iskreno dirnuta tim poklonom. "Ostala je bez riječi kada ga je vidjela. Poklon ju je potpuno oduševio jer je Đina savršeno pogodila njezin stil i ukus", otkrio je izvor za medije.

Koliko su majka i kći bliske, Đina je više puta pokazala i putem društvenih mreža. U jednoj od objava posebno je istaknula važnost majčinske ljubavi, nazvavši majke "svetim bićima" te naglasivši da je majčina ljubav bezuvjetna i vječna. Takve poruke dodatno svjedoče o snažnoj povezanosti i međusobnom poštovanju koje dijele. Podsjetimo, Melina je bivša supruga folk pjevača Harisa Džinovića, a koji nije imao lijepe riječi o svojoj bivšoj supruzi. Spominjao je kako ga je varala te da "prevaren muškarac posljednji dozna". Također, iznosio je tvrdnje kako mu nikada nije kuhala ni peglala odjeću te da je on obavljao kućanske poslove. Ipak, Melina se nije dosad još ni jednom oglasila kada je u pitanju njezin privatni život.

