David Beckham poslao oštru poruku sinu: '‘To se ne radi, nikad u našoj obitelji!‘'

Svjetski mediji u posljednje vrijeme često pišu o razdoru u obitelji Beckham, a za sve je kriva supruga njihovog najstarijeg sina Brooklyna (23), Nicole Peltz (27) koju Victoria ne može podnijeti. Nesuglasice između snahe i svekrve su počele uoči vjenčanja Brooklyna i Nicole koje se odvilo u travnju u SAD-u. Victoria je navodno htjela biti uključena u pripreme oko ovog glamuroznog vjenčanja i htjela je dizajnirati vjenčanicu za Nicole, ali to se nije dogodilo.

Nicola i Brooklyn sada su dali intervju američkoj Graziji u kojem je pričala o vjenčanju i pripremama kao i mednom mjesecu.

-Što se vjenčanja tiče sve sam dogovarala sa svojom majkom Claudijom i stilisticom Leslie Fremar, bivšom modnom urednicom američkog Voguea i direktoricom odnosa s celebrity klijentima u Pradi. Naša velika, zajednička želja bila je da jedna od vjenčanih haljina bude kreacija atelijera Victorije Beckham, da to bude unikat izrađen po našim idejama. Obratili smo im se s tom željom, ali nas idućih nekoliko dana nitko nije kontaktirao, odgovora jednostavno nije bilo. Na kraju je Victoria nazvala moju majku i objasnila joj da je to neizvedivo- rekla je Nicola te dodala kako nikad nije namjeravala povrijediti Victorijine osjećaje, no nakon novog intervjua jasnu poruku poslao je Brooklynov otac, bivši nogometaš David Beckham.

-To se ne radi, nikad u našoj obitelji- poručio je David budući da ne voli kada se o obiteljskim problemima raspravlja javno.

Beckhamovi nisu bili sretni kako se obitelj njihove snahe ophodila prema njima na vjenčanju, Navodno zamjeraju Peltzovima što im nisu osigurali mjesto za velikim stolom za kojim su sjedili mladenci i uži članovi obitelji Peltz. Victoria i David imali su dojam kako su ih isključili iz sinovog vjenčanja i osjećali su se kao uljezi u cijeloj ovoj priči i od tada su odnosi između Peltzovih i Beckhama zahladili.

Šuškanja o razdoru dodatno je potaknula i izjava Brooklyna Beckhama koji je rekao da mu je supruga najvažniji prioritet.

-Ne želim je vidjeti uzrujanu nikad. Držim joj leđa sto posto, baš kao i ona meni, sve važne odluke donosimo zajednički- kazao je Brooklyn, što je dodatno poljuljalo odnose budući da je Beckhamovima obitelj najvažnija.

