Dario Juričan javno se zahvalio Severini na podršci

Redatelj Dario Juričan na svojoj se Facebook stranici "Želim biti Milan Bandić, predsjednik RH" javno zahvalio Severini na podršci.

Severina je u današnjem intervjuu za Večernji list govorila o nominaciji za Večernjakovu ružu, a na kraju je posebno istaknula Darija Juričana.

- Tužna sam što je Zagreb zatrpan smećem, a gradonačelnik se ruga, i to uglavnom novinarkama. Jednom sam nekom od takvih zapjevala: “Po vama se ništa neće zvati la-la-la-la-la...” Ali, da sretno završim, veseli me, i to najviše, Dario Juričan i njegova borba kao pojedinca protiv moćnika, a pritom je i nevjerojatno duhovit. Dario, izdrži - kazala je Severina.

Juričan je podijelio intervju i pogotovo Severininu izjavu, a uz nju je napisao:

- Severina, hvala na podršci! Korupcija svima ne samo njima.