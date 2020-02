Jacques Houdek naljutio se na našeg glazbenog kritičara, evo što mu je odgovorio

Dana 22. veljače 2020. godine objavljen je na portalu Večernjeg lista www.vecernji.hr članak našeg glazbenog kritičara Hrvoja Horvata pod nazivom "Žak Houdek izjavama o Porinu ponudio je verbalni "Houdrek". Na članak je reagirao gospodin Željko Houdek Jacques, koji je zastupan po Jeleni Nujić, tražio zahtjev za ispravkom članka kojeg prenosimo u cijelosti:

Cijenjeni,

na Vašem Internet portalu www.vecernii.hr od 22.02.2020.g. objavljen je tekst novinara Hrvoja Horvata s naslovom Žak Houdek izjavama o Porinu ponudio je verbalni "Houdrek" u kojem tekstu se za moju stranku gospodina Željka Houdeka, široj javnosti poznatog pod imenom Jacques Houdek iznose teške uvrede, insinuacije i klevete.

Sam naslov je izrazito uvredljiv i neprofesionalan te napisi da gospodin Houdek u svom obraćanju nudi „verbalni „Houdrek" nisu umjetnička kritika već uvreda. Neprofesionalno je, uvredljivo i netočno napisano da „Žak Houdek populističkim izjavama o nominiranima za Porine pokazao se na svom Facebooku kao mali "lik" usprkos "velike" figure, ljubomoran na konkurenciju. U banalnom proglasu očiti je triger što njegov štićenik Roko nije dobio nominaciju za "novu nadu", ali, kvragu, nisu ni mnogi drugi.

Ne radi se o umjetničkoj kritici već o uvredi od strane autora teksta, kao i o netočnim navodima da je gospodin Houdek ljubomoran na konkurenciju i da je „triger" što njegov štićenik nije dobio nominaciju za „novu nadu". Netočne su i uvredljive sljedeće informacije: „Iznerviram tom činjenicom Houdek je (s)krenuo potpuno krivo i obrušio se na kolege jer, kako kaže, "ne zna više od pola imena onih koji su nominirani". Kao da je glazbeni kritičar ili ikakav mjerodavni faktor. Upravo to njegovo neznanje suvremene scene pokazuje zašto baš on nije taj koji treba i može (objektivno) prokomentirat nominirane."

Netočne su i uvredljive sljedeće informacije: „Ali je sam sebe demantirao kad kaže, "nisam nacionalist, nemojte me pogrešno shvatiti", jer je baš on sve pogrešno shvatio, i spomenuo Amiru Medunjanin, nominiranu za vokalnu izvedbu."

„Možda Houdek ne zna da Amira Medunjanin ima i hrvatsko državljanstvo, da pjeva i na hrvatskom, radi i s hrvatskim autorima i ima i hrvatskog izdavača, ali bi ženu poput nje koja je uspjela po čitavom svijetu bilo ispod časti braniti tim Houdekovim argumentima."

„...jer za razliku od njega puni velike dvorane i kod nas i po svijetu gdje stalno nastupa."

„Je li sve to Houdeku dovoljno da ju pripusti među nominirane za Porina?"

Netočne su i uvredljive sljedeće informacije: „Valjda iznerviran vlastitim neuspjehom eurovizijskog Roka, zaboravio je da je ove godine čak pet nominacija prvi puta dobio izvođač i album na engleskom jeziku, čime se "ruši" Houdekov argument o hrvatskom jeziku."

Netočne su i uvredljive sljedeće informacije: „ u kojoj je Vranić dobio nominaciju i za vokalnu izvedbu, mada Houdek vjerojatno (pogrešno) misli da je bolji pjevač od Vranića." Netočne su i uvredljive sljedeće informacije:

„Ali bi Houdek mogao znati da Porin niti nije nagrada publike, nego glasačkog tijela, manje-više struke, koja eto nije odabrala njega ili "njegove" izvođače." Netočne su i uvredljive sljedeće informacije:

„I onda patetično zaključuje, "Vi ste razlog zbog kojeg se bavimo glazbom i vi ste naš vrhovni sud, draga publiko (...) nikakva nagrada ne može nadomjestiti priznanje koje vi dajete našem radu!". Još samo da je dodao kakva je to on priznanja publike dobio ili koje je dvorane rasprodao, jer se ponaša u najmanju ruku kao da svake godine puni Arenu Zagreb, dok neki od ovih kojima prigovara za nominacije, imaju pune veći uspjeh na tržištu od njega."

Netočne su i uvredljive sljedeće informacije: „Najkraće, nije nagrada ni dobila ni "izgubila na težini proteklih godina", nego je ono što Houdek radi ljudima postalo nebitno, a valjala mu je kad je on dobio Porina. U najmanju ruku nekorektno je neargumentirano olajavati konkurenciju, ali je dozvoljeno, pa je jalni Žak Houdek ovim izjavama ponudio verbalni "Houdrek".

Kao pravna punomoćnica gospodina Houdeka, a temeljem čl. 40.,41. i 42. Zakona o medijima tražim da se u Vašem Internet portalu odmah po dobivanju mog zahtjeva za ispravak informacije bez promjena i na istovrijednom mjestu objavite slijedeći ispravak objavljene informacije:

„ Uvredljiv je naslov

„Žak Houdek izjavama o Porinu ponudio je verbalni "Houdrek"

Ne radi se o umjetničkoj kritici već o uvredi.

Netočne su i uvredljive sljedeće informacije:

„Žak Houdek populističkim izjavama o nominiranima za Porine pokazao se na svom Facebooku kao mali "lik" usprkos "velike" figure, ljubomoran na konkurenciju. U banalnom proglasu očiti je triger što njegov štićenik Roko nije dobio nominaciju za "novu nadu", ali, kvragu, nisu ni mnogi drugi.

„Iznerviran tom činjenicom Houdek je (s)krenuo potpuno krivo i obrušio se na kolege jer, kako kaže, "ne zna više od pola imena onih koji su nominirani". Kao da je glazbeni kritičar ili ikakav mjerodavni faktor. Upravo to njegovo neznanje suvremene scene pokazuje zašto baš on nije taj koji treba i može (objektivno) prokomentirat nominirane."

„Alije sam sebe demantirao kad kaže, "nisam nacionalist, nemojte me pogrešno shvatiti", jer je baš on sve pogrešno shvatio, i spomenuo Amiru Medunjanin, nominiranu za vokalnu izvedbu."

„Možda Houdek ne zna da Amira Medunjanin ima i hrvatsko državljanstvo, da pjeva i na hrvatskom, radi i s hrvatskim autorima i ima i hrvatskog izdavača, ali bi ženu poput nje koja je uspjela po čitavom svijetu bilo ispod časti braniti tim Houdekovim argumentima."

„...jer za razliku od njega puni velike dvorane i kod nas i po svijetu gdje stalno nastupa."

„Je li sve to Houdeku dovoljno da ju pripusti među nominirane za Porina?"

„Valjda iznerviran vlastitim neuspjehom eurovizijskog Roka, zaboravio je da je ove godine čak pet nominacija prvi puta dobio izvođač i album na engleskom jeziku, čime se "ruši" Houdekov argument o hrvatskom jeziku."

„ u kojoj je Vranić dobio nominaciju i za vokalnu izvedbu, mada Houdek vjerojatno

(pogrešno) misli da je bolji pjevač od Vranića."

„Ali bi Houdek mogao znati da Porin niti nije nagrada publike, nego glasačkog tijela, manje-više struke, koja eto nije odabrala njega ili "njegove" izvođače."

,,l onda patetično zaključuje, "Vi ste razlog zbog kojeg se bavimo glazbom i vi ste naš vrhovni sud, draga publiko (...) nikakva nagrada ne može nadomjestiti priznanje koje vi dajete našem radu!". Još samo da je dodao kakva je to on priznanja publike dobio ili koje je dvorane rasprodao, jer se ponaša u najmanju ruku kao da svake godine puni Arenu Zagreb, dok neki od ovih kojima prigovara za nominacije, imaju pune veći uspjeh na tržištu od njega."

„Najkraće, nije nagrada ni dobila ni "izgubila na težini proteklih godina", nego je ono što Houdek radi ljudima postalo nebitno, a valjala mu je kad je on dobio Porina. U najmanju ruku nekorektno je neargumentirano olajavati konkurenciju, ali je dozvoljeno, pa je jalni Žak Houdek ovim izjavama ponudio verbalni "Houdrek".

Gospodin Houdek se na svom Facebook profilu videom obratio sa svojim viđenjem ovogodišnjih nominacija za Porin i to ne vrijeđajući ni jednog autora, a posebice ni jednom riječju spominjanjem Amire Medunjanin, uopće, a kamoli u negativnom kontekstu. Kao glazbeni umjetnik koji je već 20 godina uspješno na hrvatskoj sceni, sa svojeg je stajališta podijelio svoj stav o glazbenim nominacijama, ali opet, bez da je ikoga uvrijedio ili omalovažio, samo iznoseći svoj stav o promjenama u glazbenom svijetu iznoseći da smatra da neki umjetnici koji su zaslužili nominaciju nisu bili nominirani, odnosno da su ove godine bili neprepoznati od strane struke.

Gospodin Houdek nije glazbeni kritičar, ali kao profesionalni i uspješni glazbenik ima pravo iznijeti svoje mišljenje o glazbenoj sceni na način da to nikoga ne vrijeđa i s pozicije jednog objektivnog kritičkog osvrta.“

Članak i navodi autora teksta evidentno idu za tim da se teško kleveće i vrijeđa ugled gospodina Houdeka jer za citirane navode iznijete u tekstu ne postoji niti jedna vrijednosna činjenica niti autor navodi takvu činjenicu.

Ovakav članak kod čitatelja izaziva silno poguban dojam o mojoj stranci.

Ovakvi navodi su uvredljivi te klevetnički, te nanose veliku štetu mojoj stranci prikazujući je na vrlo ružan način što se ne smatra objektivnim novinarskim izvještavanjem, niti je takvo pisanje u skladu s novinarskom etikom.

Ujedno tražim i javnu ispriku radi promidžbe portala „večernji.hr“ objavljivanjem neistinitih i uvredljivih konstrukcija o mojoj stranci. Na ovaj način Internet portal ostvario je enormnu zaradu koristeći se uvredama, neistinama i podmetanjem mojoj stranci zbog čega zahtijevam da se u istom mediju objavi javna isprika.

Ovakvi navodi objavljeni na vašem portalu su sigurno kod mnogih čitatelja uspjeli postići negativan stav javnosti prema mojoj stranci zbog kojih moja stranka trpi veliku štetu, pa zbog toga zahtijevam da se ovaj demanti, a kako je to navedeno na stranicama 2. i 3. u tekstu označenom navodnicima sukladno Zakonu objavi u cijelosti, dok ću moralnu i materijalnu satisfakciju na moju stranku, gospodina Houdeka morati potražiti na sudu.