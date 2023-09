Danijela Martinović s partnerom je poduzela neobičan potez: To je bila i njegova i moja želja

Pjevačica Danijela Martinović (51) ove godine je objavila knjigu "Tuširanje duše" za koju svakodnevno dobiva samo pohvale i pozitivne reakcije iz dana u dan iznenađuju i samu pjevačicu.

- Naravno da sam priželjkivala da ljudi to prihvate jer je napisana zaista s puno ljubavi, ali da ću ovakve reakcije doživjeti od ljudi, to se nisam ni u snu nadala i stvarno ne postoji veća nagrada - rekla je Danijela u razgovoru za IN Magazin. Osmijeh s lica posljednjih mjeseci ne skida ne samo zbog uspjeha svoje knjige nego i zbog ljubavne sreće koju je pronašla s policijskim inspektorom Josipom Plavićem. Ovo ljeto su dio odmora proveli na pomalo robinzonski način i bilo im je odlično.

- Vodimo neki lijepi, smireni život, volim što kad god je slobodan sa mnom putuje, volimo pobjeći nakon naših obaveza...ovo ljeto smo proveli na jednoj plaži ispod šatora, to je bila i njegova i moja želja, po prvi putu životu i rekla sam: - Bila sam u raznim hotelima, ali ovo je prvi put da spavam u hotelu s milijardu zvjezdica! Uživamo na maksimum - sretno će Danijela. Par se upoznao kada je Danijelina odvjetnica prije otprilike godinu dana podnijela prijavu za krađu identiteta preko interneta.

- Iako je razgovor bio služben, a situacija u kojoj sam se našla meni potpuno nepoznata, odisao je staloženošću i mirom. Na samom kraju razgovora, umjesto 'doviđenja', rekao mi je: 'Neka vas prati osmijeh.' Odmah sam znala da je riječ o posebnoj osobi. Josip je čvrsto usidren, kod njega nema tenzija, uvijek pronađe način i svemu pristupa temeljito - ispričala je Danijela za Story kako je upoznala svog partnera.

Njezin partner Josip je iskusan bajker, a pjevačica je s njim otkrila čari vožnje quadom. Poveznica im je i glazba jer je Josip imao rock bend za koji je skladao većinu pjesama, a kuhanje ga opušta pa Danijelu često iznenadi svojim malim kulinarskim čarolijama. Uz to, ponekad putuje s njom na koncerte, kada mu obaveze to dopuštaju.

Danijela ne skriva koliko je usrećuje ova veza, no želja joj je ipak svoj privatni život zadržati podalje od javnosti. – Josip i ja više smo od lijepog para. No po pitanju privatnog života nisam baš vična pričanju, ali zaista sam izuzetno sretna. Josip je moja luka - rekla je jednom prilikom.

