Danijela Dvornik za ovu objavu je od pratitelja dobila komplimente: Ovako ja zamišljam život!

Odlazak iz Zagreba na Brač godi Danijeli Dvornik i često na Instagramu dijeli sve prednosti života na otoku i ne skriva koliko uživa. Crtice iz svog otočkog života dijeli sa svojih 108 tisuća pratitelja na Instagramu i opisala mi je sada i zašto je dobre volje i nasmijana čak i kad se zaredaju kišni dani.

- Znate li zašto se smijem u ovo kišno vrijeme? Zato jer ću sada napraviti sebi zdravi ručak i guštat ću poput kraljice. Onda ću sjesti i napraviti plan što sve želim kupiti, napraviti i vidjeti. Sve je to u službi sreće, osobnog zadovoljstva i svjesnosti sadašnjeg trenutka u kojem živim i kojeg neizmjerno cijenim. Život na otoku, uz more, dao mi je jednu totalno drugačiju energiju koja mi nije strana ali koja mi je falila tijekom života. Ovdje je život još uvijek onaj život iz “malog mista”, gdje je sve ležerno i spontano, gdje tebi netko neplanirano ostane na ručku, netko ti donese gotov ručak i kolač ili jednostavno ostaneš na ručku. Jer kad ima za jednog, ima i za dvoje, reklo bi se! - napisala je Danijela na Instagramu.

Objavila je i svoju fotografiju koja je oduševila njezine pratitelje i udijelili su joj cijeli niz komplimenata.

- O, Bože pa ti si još ljepša. Što starija, to ljepša. Ne daj se na dobrom si putu. Zaslužila si. Nitko ne može platit taj gušt, taj mir tu lipotu. Divna si, i kao što rekoh, meni osobno inspirativna! Kao vino ste, što starija sve ljepša i ljepša, svaka čast! Divno napisano, još ljepše ostvareno... Kad čovjek vidi ovako lijepu i nasmijanu ženu, sve probleme zaboravi. Zračite ljepotice. Ovako ja zamišljam život! Kako Vam je divna frizura, eto vas kao djevojčica, preslatki ste s tim osmjehom. Jako dobar stil i stav života imate - poručili su joj pratitelji.

Nedavno je odgovorila i na pitanje koje joj mnogi postavljaju, a to je nedostaje li joj Zagreb u kojem je provela brojne godine života.

- Pitaju me svi moji koji su u Zagrebu je l' mi fali ? Vikend u Zagrebu je taman, da izađem u centar, prođem pogledom po izlozima dućana, obavim shopping (jer moram priznati, puno je bolji izbor nego u Splitu a to nekada nije bilo tako), ručam po finim restoranima koji su puni ljudi (volim tu atmosferu grada ), volim i proljeće u Zagrebu kad je sve šarenije i življe. Napunim malo baterije, unesem dašak grada koji mi ponekad zafali i to je dosta. Više od toga mi ne treba - objasnila je.

