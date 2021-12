Danijela Dvornik podijelila crtež na kojem je Dino s unukama: 'Nekima je to bilo morbidno'

Danijela Dvornik (54) na svojem je Instagram profilu podijelila dirljivu objavu. Dvornik je objavila crtež na kojemu se nalaze ona, njezin pokojni suprug Dino i njihove unuke Balie Dee i Lumi Wren. U pozadini se vidi i božićna jelka, a svi su nasmijani i zagrljeni. Pored objave Danijela je napisala dug opis. "Šta bi bilo, kad bi bilo. Tako bi se mogla nazvati ova fotka. Koliko god to nekima bilo morbidno, meni je fora. Iako ga i ovako oživjeli na crtežu. Ne možeš a da se ne zapitaš što bi bilo u tom trenutku, ili što mu je prethodilo. Možda nam je Ella uvalila djecu da ih čuvamo, a mi iskoristili situaciju i opalili "selfie" prije nego nas skroz djeca ne iznerede. Često se uhvatim s tim mislima kad me neka situacija inspirira, pa mi prođe kroz misli "asti, a šta bi Dino sada gušta!" . Baš mi bude žao što unučice nije doživio, a i one njega. Svejedno, on je toliko bio poseban i potrudio se da ne bude zaboravljen, u našim mislima i srcima", napisala je te se zahvalila autoru rada.

U komentarima su brojni obožavatelji kralja funka pisali svoje dojmove. "Wow... Kako bi Dino uživao, a tek one koliko bi im dida bio zabavan. Šmrc. Sigurna sam da gušta gledajući ih odnekud, a i čuva", jedan je od komentara. "Predivno i meni je žao što ih nije doživio. Bio bi predobar dida, one bi uživale s njim. Dodali su još da 'nema ničeg morbidnog u ovoj liposti', kao i da je crtež predivan.

Podsjetimo, Danijela je ljetos podijelila crtež na kojem se nalazi zagrljena njezina obitelj: unuke Balie i Lumi, kćer Ella, ali i pokojni suprug, glazbenik Dino. „Tako nekako bi bilo“, napisala je uz objavu te dodala da kad već ne može tako biti u stvarnosti, može barem na crtežu. Isti crtež na svojim je društvenim mrežama podijelila i Ella. Dodajmo još da su oba ova crteža djelo istog autora.

