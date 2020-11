Daniela Trbović iskreno: 'U novom braku se teško mogu zamisliti'

Danijela Trbović, Karlovčanka u Zagrebu i najbritkija voditeljica Prisavlja, u vremenima pandemije ne posustaje u svojim naumima. Njezin talk-show “5.com s Danielom” krenuo je s drugom sezonom i novom lepezom zanimljivih gostiju na Prvom programu Hrvatske radiotelevizije, a ona nam je otkrila kako snimanja izgledaju u suživotu s koronavirusom, nedostaje li joj napetost kvizova te kakve joj teme najbolje leže. Daniela se proslavila još početkom ‘90-ih vođenjem zabavno-glazbene emisije “Hit depo” u duetu s kolegom Hamedom Bangourom, no nakon više od deset godina emitiranja, emisija je ugašena. Potom smo je gledali u zabavnom formatu svake nedjelje u emisiji “Od 5 do 7”, da bi se 2004. vratila u prve televizijske redove kao voditeljica kviza “Najslabija karika”, u kojemu je publika zavoljela njezin smisao za humor i sarkazam. U karijeri dugoj gotovo 30 godina Daniela se imala prilike okušati u raznim TV formatima, za koje kaže da joj je svaki bio “projekt karijere”.

Iako je prošli mjesec napunila 57 godina, ova vitka crnokosa žena kaže da je starenje uopće ne plaši. Već godinama, točnije od 2006., na terapiji je hormonima zbog štitnjače. Međutim, Daniela tu borbu više ne naziva tako, nego “skladnim suživotom zahvaljujući doživotnoj terapiji”.

Punim jedrima krajem rujna uplovili ste u novu, drugu sezonu zabavnog talk-showa “5.com s Danielom”. Što nam donosi nova sezona emisije i koje goste očekujemo?

S početkom nove sezone i mi smo u svojem starom terminu – petkom na Prvom nakon filma. Nadam se da su nas gledatelji nakon ljetnih repriza na Drugom ponovno locirali. Sve je po starom s novim gostima, zanimljivim i uspješnim ljudima i našim Dečkima s Prisavlja, koje vodi Ante Gelo.

Kako su organizirana snimanja s obzirom na koronavirus, dolazite li s maskama u studio?

S maskama smo u svim radnim prostorima i u studiju tijekom probe. Za vrijeme snimanja ih nemamo, ali zato smo u ovu sezonu ušli bez publike i razmjestili, proširili pozornicu za glazbenike. Gosti i ja smo na udaljenosti koja je veća od propisane. Odgovorni smo i oprezni.

Koji vam je gost bio najdraži (tu ili u “8. katu”), a kojeg niste baš entuzijastično ugostili?

Svi su mi gosti jako važni i dragi. Razgovorne emisije počivaju na gostima i, kad ih se dočepamo, bilo da su poznati ili “obični,” mi smo sretni i zahvalni. U emisiju uvijek ulazim entuzijastično, sve privatno u tom trenutku pada u drugi plan. Sjajan je to bijeg od svakodnevice, balon koji puca nakon snimanja pa onda ateriram više-manje uspješno.

Koja je glavna razlika u vođenju kvizova i emisija, posebno u vašim pripremama? Nedostaje li vam napetost i nepredvidivost natjecatelja koju ste imali u kvizovima?

Kvizovi su čvrsto zadan, precizan format. Uzbudljivi su jer riječ je o natjecanju i voditelj je važan dio tog procesa. Što se tiče napetosti i nepredvidivosti, razgovorna je emisija i napeta i nepredvidiva, još i više. Bar za rad na njoj. To nije dramski tekst pa da na predviđena pitanja imam i odgovore. U svakom razgovoru plivamo između onog što smo naumili i onog što možemo dobiti. Često dobijemo i puno više. Naši se gosti dobro osjećaju, povežu se i budu drukčiji i zanimljivi. Kad je riječ o kvizovima, super je to što se daš na snimanju pa doma više nemaš veze s poslom, a za svoju emisiju stalno sam u niskom startu.

Foto: Renato Branđolica/HRT

Koje vam teme najbolje leže sa sugovornicima? Postoje li neke teme za koje mislite da nisu dovoljno zastupljene?

Radila sam formate koji su bili tematski kao i one gdje nam je osoba, odnosno gost, bila ishodište i oko nje smo vrtjeli priču. Sjajno je u mojem poslu što ne gulim jedan format do iznemoglosti, samo mijena stalna jest. Bilo da se bavimo nekom temom o kojoj govore kompetentne, involvirane osobe, bilo da nam je gost zvijezda programa, pripremajući se uvijek nešto naučim i to me veseli. Bavili smo se i teškim i ozbiljnim temama kao i zabavnim i ležernim razgovorima. Uvijek se pripremim i prilagodim zadatku. A na socijalnu osjetljivost, odgovornost, empatiju i ravnopravnost dobro je iznova podsjećati.

Ponesu li vas katkad emocije u razgovoru sa sugovornicima, kako se nosite s njima pred kamerama?

Nisam ni otok ni stijena i uvijek sam unutra sto posto. Kad smo u “8. katu” imali teške, osjetljive teme, nije bilo lako, bilo je i suza. Svatko bi tako reagirao pa i obična voditeljica.

Poznati ste kao britka, oštra, ali veoma duhovita voditeljica. Jeste li nekad izrekli nešto što ste kasnije požalili, možda neka neprimjerena šala na račun kandidata u “Najslabijoj karici”?

“Karika” je bila sjajan kviz. Čim, čim gore, tim, tim bolje! Natjecatelji su znali što ih očekuje i stoički su sve podnosili. Imali smo čak i brojne recidiviste.

Smatrate li da su vam emisije (“8. kat” i “5.com”) vrhunac karijere ili imate neispunjene televizijske želje, neki novi format?

Svaka emisija koju radim vrhunac mi je karijere. Nema veće ili manje emisije, za svaku jednako gorim i trudim se. Svaka je emisija novi ispit, test sposobnosti. Istraživanje, igra i radost.

Biste li rekli da ste pod stresom više sada ili prije 20-ak godina? Je li vam nakon toliko godina pred kamerama postalo jednostavnije boriti se s izazovima koji vam izazivaju stres?

Čini mi se da je sad još izazovnije. Iskusnija sam, znam kako treba biti i kako jest. Nekad to nije jednostavno uskladiti. Ali adrenalin i stres dio su posla. Često i pogonsko gorivo.

Foto: Renato Branđolica/HRT

Kako se opuštate?

Srećom imam psa koji me svakodnevno izvodi u šetnju. Otkad smo u pandemijskom vremenu, živim po sistemu kuća – pos’o, pos’o – kuća. Puno manje se krećem, nisam u akciji. Više čitam i blejim u ekrane.

Godinama se borite sa štitnjačom i terapijama. Kako zdravlje u vremenima pandemije?

Sa štitnjačom se odavno ne borim, već živimo u skladnom suživotu zahvaljujući doživotnoj terapiji. Ništa dramatično. Mnoge žene imaju terapiju za štitnjaču i celulit. I ja sam jedna od njih. Što se tiče pandemije, perem ruke kao i prije, držim razmak i pravilno nosim masku. Ako mogu zdravstveni radnici biti po osam sati kamuflirani, ne znam zašto bi meni maska predstavljala problem. Ne vidim možda što mi piše na popisu za kupnju?

Kako sin Lovro gleda na vaš posao, je li ponosan na uspješnu mamu, pogotovo sada kao student na fakultetu gdje ima i novinara? Pitaju li ga o vama?

Moj sin uopće ne gleda moj posao. Ja sam mu osoba za “po doma” i nemam nikakvu zvjezdanu auru. Iako, njegova je ekipa na YouTubeu otkrila “Najslabiju kariku” pa se i on ponekad naslađuje. Inače, do mene nisu stigle glasine da komade bari maminim imenom.

Iako vaša emisija ima profil na društvenim mrežama, sami nemate privatni profil. Zašto? Hoćete li popustiti modernizaciji vremena? Zasigurno biste u kratko vrijeme prikupili zavidan broj pratitelja, mogli biste komunicirati s obožavateljima emisije, čitati njihove pohvale i kritike...

Imam jako puno pratitelja, gledatelja emisije 5. com s Danielom. S njima komuniciram intenzivno, tijekom emisije, jer za njih i zbog njih gosti i dolaze. Emisija ima svoj Facebook i Instagram-profil o kojem se brine naša Martina. HRT ima i službu gledatelja. I to je to. Više mi ne treba.

Možete li se opet zamisliti u braku, priželjkujete li si novu ljubav?

Ne mogu. Teško.

Prošli ste mjesec proslavili 57. rođendan. Kako održavate vitku liniju, fizički i psihički? Plaše li vas godine i starenje?

Nakon pandemije i potresa, frustracija zbog kilograma i bora još je smješnija. Starenje živim, ne plašim ga se. Plašim se nemoći, ali ni po tome nisam jedinstvena.