Što mu se dogodilo? James Bond gotovo da ne sliči na sebe

Daniel Craig, glumac kojeg ćemo iduće godine ponovno gledati u ulozi Jamesa Bonda, posljednja je dva dana glavna tema na društvenim mrežama. Razlog je njegov neobični, plastični izgled, na dodjeli nagrada BAFTA u Londonu.

- Što mu se dogodilo? Izgleda starije, poput plastične lutke - bio je jedan od komentara, dok je drugi fan napisao kako "izgleda kao da je alergičan na orahe".

Dok su neki branili Craiga i pisali kako se možda radi o lošoj šminci i rasvjeti, drugi su bili uvjereni da je popularni James Bond bio na plastičnoj operaciji.

IS THIS THE FACE OF A 50 YEAR OLD MAN?



Is it fuck. Come off it. It looks like the only emotion he could convey now is "someone has bought me the exact thing I wanted for my birthday, but in the wrong colour" pic.twitter.com/tlmru89yfz