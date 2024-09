Danas će netko napustiti emisiju: 'Znam za koga ću glasati iako uopće ne želim'

Vrijeme je za još jedno vaganje, a danas kući odlazi jedna osoba koja će se naći ispod žute linije ispod koje će završiti svi rezultati osim najboljeg!

„Ne volim donositi odluke tko će izaći i vjerujem da je većini tako i zato mi je crvena draža linija, a ova je situacija još gora nego što može biti jer svi možemo izaći u trenu“, komentirala je Nina današnje pravilo da žuta linija čuva samo najbolji rezultat i da su svi ostali u opasnosti od napuštanja showa. „Znam za koga ću glasati iako uopće ne želim“, dodala je Alina, no tko god otišao kući, to nije kraj jer 'Život na vagi' svim natjecateljima do finala rješava teretanu i daje suplemente, naravno, uz podršku trenera, psihologa, nutricionista i voditeljice.

„Tri tjedna su prošla, mi i dalje guramo, natjecatelji daju sve od sebe, stvarno su odlični na svakom treningu. I dalje su pozitivni dojmovi i nadam se da će tako biti i nakon današnjeg vaganja“, rekao je Edo, a Mirna posebno pohvalila plavi tim. „Antonija i Ivica svakako su najveća transformacija što se tiče kondicije i snage jer nisam mislila da ćemo već nakon tri tjedna ovako puno moći radit s njima“, objasnila je trenerica.

Broji li Esmir dobro kalorije? Hoće li Larisa i Tomislav iskoristiti tri kilograma prednosti na vaganju? Svi osim plavog para, Antonije i Ivice, danas će morati glasati za nekoga tko će 'Život na vagi' nastaviti kod kuće, a tko će to biti - ne propustite pogledati večeras u 21.15 sati na RTL-u ili već danas na platformi Voyo.

