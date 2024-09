VIDEO Jelena Rozga iskreno o odnosu sa Severinom: 'Naravno da je to sve napuhano'

Splitske pjevačice Severina i Jelena Rozga već godinama dominiraju domaćom glazbenom scenom. Zbog takvog odnosa snaga pojavile su se glasine kako između njih dvije vlada rivalstvo, no Rozga već drugi put ove godine pokazuje kako takva nagađanja ne mogu biti dalje od istine. Naime, bivša pjevačica grupe Magazin gostovala je u emisiji Klix Studio kako bi najavila nadolazeći solistički koncert u sarajevskoj Zetri, a jedna od tema bila je i njen odnos s kolegama.

- Što je sa Severinom? Postoji u regiji stalno ta priča kako si vas dvije niste dobre. Možeš li mi to demistificirati? Je li je to točno ili nije? Jesu li to napuhali kao brojne druge stvari? - upitala je u jednom trenutku gošću voditeljica Emela Burdžović. Jelena je rezolutno otklonila sve sumnje: - Naravno da je napuhano to sve. Ja sam sa svim svojim kolegama u odličnim odnosima. Svatko radi posao na svoj način, ja se u nikog ne diram, poštujem svakog i to je to - odgovorila je 47-godišnja pjevačica pred kojom je radna jesen.

Inače, Severina je u rijetkom javnom obraćanju po pitanju Rozge izjavila sljedeće: - Slatka je, višeslojna. Jako mi je drago, drago mi je zbog nje i općenito zbog posla, ali prvenstveno zbog nje. Ima dobre pjesme - rekla je o mlađoj kolegici nakon što je 2011. Jelena postala prva žena koja je rasprodala splitsku Spaladium arenu. Na spomenutom koncertu Seve i Jele su čak i nastupile zajedno te zapjevale hit 'Prijateljice'.

Podsjetimo, iako su na glasu kao velike rivalke, Rozga je ranije ove godine rivalstvo odlučila ostaviti po strani te podržala kolegicu u jednoj važnoj inicijativi. Naime, Severina je na svom Instagram profilu podijelila objavu u kojoj poziva sve građane Europske unije na potpis peticije za pravo na pobačaj, što je njezina mlađa kolegica ispratila i nagradila lajkom.

Splićanke su u prošlosti gajile odnos zasnovan na kolegijalnosti i podršci. Pamti se posljednji zajednički nastup iz 2011. u Spaladium Areni, a tri godine ranije Jelena se u ulozi podrške pojavila na promociji Severininog albuma 'Zdravo Marijo'. Nakon Rozginog pokretanja solo karijere više nisu snimljene zajedno u javnosti.

Podsjetimo, Severina je na svom Instagramu uputila molbu svojim pratiteljima te je objavila video u kojem kaže: Želim vam ispričati nešto, što je jako hitno i jako bitno. Znaš li da se u Hrvatskoj svaki drugi ginekolog poziva se na priziv savjesti, da u pet od šest bolnica u Slavoniji nije moguć prekid trudnoće, premda država ženama zakonom jamči to pravo? Znaš li da pobačaj košta gotovo polovicu prosječne hrvatske plaće, a na primjer u Sloveniji je besplatan. Pridružujem se europskoj građanskoj inicijativi koja se zalaže da se svakoj stanovnici Europske unije osigura pravo na dostupan i siguran pobačaj - govori Severina u svom videu.

