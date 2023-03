Cure detalji ovogodišnje dodjele: Zelenski neće održati govor, a ni Lady Gaga ne može doći

Posljednje pripreme za 95. dodjelu Oscara u punom su jeku, a tako i javnost saznaje sve najnovije detalje. Popis nominiranih za nedjeljnu dodjelu dobro je poznati, a ovo su neke od promjena na dodjeli. Naime, sada se saznalo da Lady Gaga (36) neće izvesti svoju, za Oscara nominiranu pjesmu 'Hold My Hand' na dodjeli. Glazbenica je, kao i svi nominirali u kategoriji za najbolju originalnu pjesmu, dobila pozivnicu za ovaj prestižni događaj i nastup, no morala je odbiti poziv zbog snimanja nastavka filma ‘Joker: Folie à Deux‘, kazao je producent Oscara Glenn Weiss na tiskovnoj konferenciji.

- U izvrsnim smo odnosima s Lady Gagom i njezinim timom, ali ona je trenutno usred snimanja filma, a mi ovdje odajemo počast filmskoj industriji i onome što je potrebno za snimanje filma. Nakon dosta natezanja, nije se činilo da može izvesti nastup kalibra na koji smo navikli kad je ona u pitanju i na koji je ona navikla, uz sve popratne stvari. Stoga, neće nastupiti u showu, ali radi se o tome, s naše točke gledišta, da netko snima film i da mi potpuno razumijemo da je to ono što je prioritet u ovom poslu, pogotovo jer nagrađujemo filmove – objasnio je producent.

Ostali nominirani izvođači svoj dolazak su potvrdili, a među njima su: Rihanna s pjesmom "Lift Me Up", Sofie Carson i Diane Warren s pjesmom"Applause", pjesma "This Is Life" Stephanie Hsu, Davida Byrnea i Son Luxa, te "Naatu Naatu" Rahula Sipligunja i Kaale Bhairave.

Inače, Gagina pjesma može se čuti u filmu 'Top Gun: Maverick'. Tijekom intervjua u svibnju prošle godine, zvijezda tog filma,Tom Cruise, hvalio je doprinos Lady Gage filmu. Prema Cruiseovim riječima, "nevjerojatna" Gaga nije samo na soundtracku filma već je pomogla u kompletnom skladanju glazbe. Cruise je objasnio kako je pjevačica predstavila svoju pjesmu njemu i Hansu Zimmeru, koji je također skladao glazbu za film, nakon što su se namučili pronaći odgovarajuću skladbu.

- Otvorila je cijeli film. Ona je nevjerojatna. To je otvorilo vrata emocionalnoj srži filma koju smo imali... u tom trenutku, stvari su se jednostavno poklopile na tako prekrasan način. Pjesma koju je napisala jednostavno se poklopila i postala temeljni rezultat i srce našeg filma - rekao je Cruise Jamesu Cordenu.

Još jedan od detalja o kojima se govorilo je i činjenica da ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski neće održati govor. Naime, Zelenski je izrazio želju za uključivanje videolinkom, no kako piše Variety, organizator ga je odbio.

Zelenski je, kako tvrde Amerikanci, želio iskoristiti Oscare, da bi dodatno osvijestio svijet, posebno ljude u SAD-u, o onome što se događa u Ukrajini. Razlog tome je što prema nekim anketama potpora Ukrajini u Americi je počela slabjeti. Zelenski je velike nade polagao upravo u agenta Mikea Simpsona do kojega je došao preko Seana Penna i Aarona Kaufmana, s kojima je pak snimao dokumentarac o ratu u Ukrajini prošle godine.

Simpson, koji inače zastupa zvijezde poput Quentina Tarantina, navodno je trebao iskoristiti svoj utjecaj i nekako nagovoriti organizatore Oscara da dozvole Zelenskom držati govor, ali oni su to odbili.

Dodajmo da je istu želju Zelenski izrazio i prošle godine kada je, također, dobio odbijenicu.

Inače, ukrajinski predsjednik videopozivom je gostovao na brojnim događanjima, među kojim su festivali u Cannesu, Veneciji, Grammyji i Zlatni globusi.

