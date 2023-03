Gisele Bundchen optužena je za sotonizam zbog fotografije na naslovnici Voguea

Supermodel Gisele Bundchen optužena je za sotonizam nakon što se na naslovnici Voguea pojavila u pozi za koju neki misle da predstavlja vraga. Bila je na naslovnici talijanskog izdanja Voguea koji je izašao krajem veljače, a fotografije koje su objavljene u ovom modnom časopisu izazvale su negodovanje na društvenim mrežama.

Mnogi su smatrali da su njezina poza i gesta na fotografiji na naslovnici časopisa slični uobičajenom prikazu Sotone. Korisnici interneta povezivali su Giselinu pozu s likom Bafometa koji je fiktivno pogansko božanstvo i legende dovode Bafometa u vezi s vitezovima templarima, koji su ga, navodno, štovali kao poganski idol.

- Primijetite sličnost izraza na njezinim rukama, subliminalni rog formiran linijama slova O i G, odjeću i boje sotonističke svećenice. Kada je omiljena estetika među slavnima postala sotonska? - pisali su na društvenim mrežama korisnici komentirajući fotografije objavljene u časopisu, a koje je snimio brazilski fotograf Rafael Pavarotti. Unatoč polemici na društvenim mrežama, manekenka se nije oglasila povodom ovih optužbi o sotonizmu.

Zadnjih devet mjeseci njezino ime je često bilo u medijima zboz razvoda od NFL legende Toma Bradyja i od razvoda se Gisele oept posvetila modelingu i karijeri koju je stavila u drugi plan nakon što se udala i rodila djecu. Razvod od Bradyja je finaliziran u listopadu prošle godine. Tada se Tom oglasio na društvenim mrežama.

- Proteklih dana, moja supruga i ja finalizirali smo razvod nakon 13 godina braka", napisao je Tom te dodao da su odluku donijeli "u prijateljskim odnosima i zahvalni na vrijeme koje su proveli zajedno. Blagoslovljeni smo prekrasnom djecom koja će ostati centar našeg svijeta u svakom pogledu. Nastaviti ćemo zajedno raditi kao roditelji kako bi bili sigurni da dobivaju ljubav i pažnju koju zaslužuju - nastavio je. Kako je napisao, odluku su donijeli nakon mnogo razmatranja.

- Naravno, to je jako bolno i teško, kao i za mnoge ljude koji prolaze kroz to svaki dan diljem svijeta. No, i dalje želimo samo najbolje jedno za drugo u novim poglavljima života koji će tek biti napisani - napisao je Tom na Instagramu.

