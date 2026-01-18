FOTO Vandalizirano Trumpovo spomen obilježje! Žestoko ga izvrijeđali, fotka postala viralna

Zvijezda američkog predsjednika Donalda Trumpa na Hollywoodskoj stazi slavnih ponovno je oskvrnuta, a fotografija s teškim uvredama brzo se proširila društvenim mrežama i postala viralna. Naime, korisnik Reddita koji se predstavio kao Chris snimio ju je osmog siječnja i podijelio sa svijetom, a na njoj se jasno vide riječi: "terorist, pedofil, izdajnik, tiranin". Njegova objava brzo je prikupila stotine tisuća reakcija i lavinu komentara o činu koji odražava duboke političke podjele u američkom društvu.

Chris, koji je za Newsweek izjavio da je kritičar Trumpove administracije, otkrio je i dodatne detalje. Prema njegovim riječima, činilo se kao da je netko ranije već pokušao ukloniti druge poruke s ploče, jer su bili vidljivi tragovi izbrisanog crteža. Uz to, na dnu zvijezde nazirala se i izblijedjela, zlokobna poruka "umri". Smatra da je razlog za ovakav čin vandalizma očit, povezujući ga s aktualnim političkim temama poput djelovanja imigracijske službe ICE, situacije u Venezueli te ponovno aktualiziranih starih optužbi.

Iako se isprva pretpostavljalo da su gradske službe brzo uklonile sporne natpise, videozapis koji je nekoliko dana kasnije, trinaestog siječnja, objavila korisnica Tracey Mello na TikToku potvrdio je suprotno. Na snimci se jasno vidjelo da su sve četiri uvredljive riječi i dalje bile prisutne, što sugerira da su danima stajale kao svojevrsni javni prosvjed na jednoj od najpoznatijih svjetskih šetnica.

Trumpova zvijezda, koju je dobio 2007. godine kao priznanje za uspjeh TV emisije "Pripravnik", dugo je bila netaknuta. Međutim, njegovim ulaskom u visoku politiku postala je redovita meta nezadovoljnika i česta lokacija političkog performansa, pri čemu su se izmjenjivali grafiti, naljepnice i različite poruke, ali i ozbiljnija fizička oštećenja.

Ovo nije prvi put da je zvijezda fizički oštećena. U srpnju 2018. godine Austin Mikel Clay u potpunosti ju je uništio pijukom, nakon čega se sam predao policiji. Sličan incident dogodio se i neposredno prije predsjedničkih izbora 2016., kada je također razbijena maljem i pijukom. Zbog učestalih napada, Gradsko vijeće Zapadnog Hollywooda je u kolovozu 2018. jednoglasno izglasalo rezoluciju kojom se traži trajno uklanjanje zvijezde, navodeći kao razlog Trumpovo "uznemirujuće ponašanje prema ženama". Ipak, Hollywoodska gospodarska komora, koja upravlja Stazom slavnih, odbila je zahtjev uz objašnjenje da se zvijezde nikada ne uklanjaju jer predstavljaju dio povijesti, bez obzira na kasnije kontroverze povezane s osobom kojoj je dodijeljena.