FOTO Nina Badrić uživa na odmoru: Pokazala zavidnu figuru u badiću i zapalila Instagram

Jedna od najvećih hrvatskih glazbenih diva, Nina Badrić, ponovno je dokazala da su godine za nju samo broj. Svojim pratiteljima na Instagramu podijelila je djelić atmosfere s egzotičnog odmora na karipskom otoku Anguilla, gdje uživa u suncu i moru daleko od zimske hladnoće. Objavila je fotografiju na kojoj samouvjereno šeće pješčanom plažom odjevena u elegantni jednodijelni kupaći kostim leopard uzorka. Uz preplanuli ten, sunčane naočale i slamnati šešir u ruci, Nina je izgledala poput prave holivudske zvijezde. U pozadini se vidi tirkizno more i palme, prizor koji dočarava pravi tropski raj. Svoju objavu popratila je duhovitim opisom, citirajući poznatog voditelja Roberta Knjaza: "Kako kaže @knjazrobert Badrić u badić!", čime je još jednom pokazala svoj vedar duh.

Očekivano, objava je u kratkom roku prikupila tisuće lajkova i izazvala pravu lavinu pozitivnih reakcija. Obožavatelji nisu štedjeli na komplimentima, a komentari su se nizali jedan za drugim. "Kakva si ti boginja od žene. Ostale riječi su suvišne", napisao je jedan pratitelj, dok je drugi dodao: "Poklonite se, kraljica je ovdje." Mnogi su hvalili njezin besprijekoran izgled i energiju, ističući kako izgleda bolje no ikad. Nina je tako još jednom potvrdila svoj status jedne od najomiljenijih osoba na domaćoj sceni, čije objave publika s nestrpljenjem iščekuje.

Podsjetimo, naša proslavljena pjevačica Nina Badrić na svom je Instagram profilu nedavno podijelila emotivnu rekapitulaciju 2025. godine. Kroz video s najupečatljivijim trenucima, otkrila je na čemu je sve zahvalna i najavila uzbudljive novosti za svoje obožavatelje. Jedna od najvećih domaćih glazbenih diva, Nina Badrić, odlučila je s gotovo pola milijuna svojih pratitelja na Instagramu podijeliti osvrt na godinu koja je na izmaku. Kroz dinamičan video koji prikazuje isječke s njezinih brojnih koncerata, putovanja i trenutaka iza pozornice, Nina je sažela sve ono što je obilježilo njezinu 2025. godinu. U emotivnom opisu otkrila je kako bi, da mora odabrati samo jednu riječ za proteklih dvanaest mjeseci, to bila "zahvalnost".

"Kakva je ovo godina bila! Kad bi odabrala jednu riječ to bi bila zahvalnost", započela je pjevačica svoju objavu. Istaknula je kako je zahvalna na predivnim koncertima, velikoj turneji "Moji ljudi" koja se uspješno nastavlja, ali i na činjenici da je završila novi album koji će biti dostupan za samo dva mjeseca. Otkrila je i kako je snimila puno novih pjesama te se posebno zaljubila u svoj ljetni hit "Alive". Uz to, pokrenula je i novi glazbeni projekt s akustičnim koncertima uz pratnju unplugged orkestra. "Kakva je ovo godina bila!

Započela sam veliku turneju “Moji ljudi”koja se lijepo gradi i nastavlja dalje, završila sam album koji je u 2 mj dostupan na svim platformama,snimila puno novih pjesama i zaljubila se u Alive, napravili smo novi program sa akustičnim koncertima uz pratnju unplugged orkestra sa kojim paralelno nastavljam pričati jednu sasvim drugačiju glazbenu priču. Bila je ovo jako plodonosna godina koja će mi ostati u prekrasnom sjećanju. 2025 hvala ti, zaključila je Nina.