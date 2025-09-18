FOTO Naš glazbenik pohvalio se nesvakidašnjim hobijem, a mnogi ovo vide prvi put

Glazbenik Igor Drvenkar, frontmen Parnog valjka na društvenoj mreži Instagram pohvalio se nesvakidašnjim hobijem. Naime, objavio je fotografiju, u kućnom izdanju kako sjedi na podu pored velikih "Monopoly" ploča. Riječ je o popularnoj društvenoj igri, a on je otkrio da ih ima čak dvanaest te je napisao:

- Možda nisam kralj nekretnina, ali na Monopoly ploči imam ozbiljan portfolio. Kad već ne mogu kupiti pola grada, barem mogu na ploči. Trenutačno 12 izdanja i rastemo dalje - napisao je, a ispod objave dobio je i zanimljive komentare pratitelja.

Podsjetimo, pjevač je nedavno na društvenim mrežama objavio jednu od najljepših vijesti, otkrio je da će postati tata. "Od sada će sve pjesme imati neki novi smisao", napisao je u opisu pored crno-bijelih fotografija na kojima on i partnerica poziraju zagrljeni s malim dječjim tenisicama u rukama, a na drugoj fotografiji u njih zainteresirano gleda i njihov simpatični pas.

Igor je brzo osvojio srca obožavateljica i postao novi miljenik ženskog dijela publike, ali i izazvao znatiželju o njegovu privatnom životu, koji je, barem u početku, vješto skrivao od očiju javnosti. Ipak, nedavno je pjevač odlučio podijeliti djelić intime sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama.

U povodom rođendana svoje voljene kujice Melody, Igor je na Instagramu objavio fotografiju na kojoj, uz slavljenicu, pozira i sa svojom djevojkom Norom – zgodnom brinetom koja je, prema svemu sudeći, osvojila njegovo srce. Na Norinu Instagram profilu mogu se pronaći i druge njihove zajedničke fotografije, a najranije datiraju s početka ove godine. Iako par nije javno otkrio kada je započeo vezu, iz objava se naslućuje da je riječ o vezi punoj bliskosti, topline i zajedničkih trenutaka.