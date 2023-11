Coco Fletcher: Nitko me u glazbenoj industriji ne pokreće kao Tina Turner. Ona je bila prava umjetnica

Zagreb će uskoro biti domaćin jedinstvenom i nezaboravnom mjuziklu koji na najbolji mogući način, brojnim glazbenim uspješnicama, prezentira bogatu karijeru legendarne rock-ikone Tine Turner. U produkciji koja će oduševiti domaće ljubitelje glazbe i obožavatelje ove dive impresivnog glasa i pojave, mjuzikl "Simply the Best" prenijet će nevjerojatnu priču Tine Turner na pozornicu koncertne dvorane KC Dražen Petrović 20. studenoga 2023. Live mjuzikl "Simply the Best" prati izniman život Tine Turner, od njezinih skromnih početaka do svjetske slave. U izvedbi ovog spektakla, glavnu ulogu Tine Turner tumači talentirana Coco Fletcher, koja svojim specifičnim moćnim glasom, glamuroznim izgledom i iznimnom interpretacijom prenosi Tininu energiju i strast na scenu.

Ova talentirana pjevačica i glumica impresivne karijere i ostvarenih uloga na pozornici, svojim glasom i izvanrednom interpretacijom opravdava sve pozitivne kritike i hvalospjeve za ulogu Tine Turner u ovom mjuziklu. Inače, pravog imena Dorothea Lorene Fletcher, ova glazbenica rođena je u Alabami, u SAD-u, a prvi je put otkrivena u crkvenom zboru. Tijekom svoje karijere uspješno je surađivala s mnogim poznatim umjetnicima u Americi, pjevala u Las Vegasu na nastupima "Legends in Concerts" i "American Superstar", a u Njemačkoj je ostvarila zavidan uspjeh imitirajući Tinu Turner i Whitney Houston u showu "Star sin concert", koji je osvojio mnoge nagrade. Snimila je duet s Jermaine Jackson iz Jackson Five, pjevala s Millie Jackson i Bobbyjem Womackom, a sada na dva dana donosi spektakularni mjuzikl o životu Tine Turner u Hrvatsku. Dan nakon zagrebačkog nastupa, pjevat će i splitskoj publici u Dvorani Gripe. Publika će biti vođena kroz uspon Tine Turner do glazbene slave, uz hitove kao što su "Proud Mary", "Nutbush City Limits", "Private Dancer" i "We Don't Need Another Hero". Show u trajanju od 150 minuta donosi vrhunce karijere nezaboravne Tine Turner te odaje počast njezinim rasprodanim koncertima, uključujući i antologijski nastup 1988. u Rio de Janeiru na stadionu Maracanã pred 180.000 ljudi, što joj je tada osiguralo mjesto u Guinnessovoj knjizi rekorda. Mjuzikl "Simply the Best" pružit će priliku obožavateljima da se prisjete najvećih trenutaka Tine Turner i da uživaju u njezinu nevjerojatnom glazbenom nasljeđu. Ususret dolasku ove sjajne produkcije u Hrvatsku razgovarali smo s fenomenalnom "Coco" i otkrili zašto ovaj show ne bi smjeli propustiti.

"Simply the Best" napokon dolazi u Hrvatsku. Jeste li uzbuđeni? Što nam možete reći o mjuziklu?

Jako sam uzbuđena oko dolaska u Hrvatsku. Znam da je publika u Hrvatskoj sjajna i znam da ima velika baza obožavatelja Tine Turner ondje pa se izrazito veselimo dovođenju "Simply the Best" u Hrvatsku. Jedva čekam vidjeti uživo sve!

Mjuzikl vodi publiku tijekom pet desetljeća glazbene povijesti rock-ikone, i kroz njezine najveće hitove. Kako ste se pripremali za ovo?

Kad su mi ponudili ovaj mjuzikl, priču Tine Turner, počela sam istraživati njezine početke kako bih saznala kako je uopće počela svoju karijeru. Prije nego li je bila Tina Turner, bila je Anna Mae Bullock, i tu sam i ja započela. Puno čitam o njezinu životu i puno sam videa pogledala, tako sam stvarala lik od početka do kraja. Jedna stvar koja mi je jako pomogla su njezini intervjui. Puno je njezinih intervjua na internetu i svi su korisni jer dolaze direktno od izvora. Tako sam se pripremala.

Čemu se hrvatska publika može najviše radovati ususret mjuziklu? Što mislite, koji dio mjuzikla je najautentičniji?

Hrvatska publika može očekivati show pun energije i, ono najvažnije, hit pjesama Tine Turner! Naš peteročlani bend je svjetski, kao i tri pjevačice koje predstavljaju trio The Ikettes. Bit ćete hipnotizirani našim sjajnim plesačima, u pratnji našeg karizmatičnog moderatora. Zvuk i svjetlo su vrhunski također. Imam sedam promjena kostima i pet promjena perika. Najvažnije je ispričati priču što je moguće bliže originalu.

Mjuzikl inače igra od 2017. godine. Je li se nešto mijenjalo s godinama?

Mjuzikl je uspješan od samog početka, a nismo mijenjali puno. Puno je glazbe i pjesama uključeno pa ne možemo svirati sve. Jedine promjene koje smo radili je dodavanje nekih pjesama.

Vi igrate i tužne i sretne periode života Tine Turner. Koji dio performansa vam više leži?

Moram reći da se jako ugodno osjećam portretirajući Tininu raniju karijeru s Ikeom Turnerom, kao i onu pred kraj. Volim tu glazbu i jako mi je zabavna činjenica da se osjećam ugodno igrajući bilo koji dio njezina života.

Uz to sve, prikazujete i teške trenutke njezine borbe s ovisnostima i nasilnim suprugom. Pada li vam to teško pada?

Iako sam svjesna sve te njezine povijesti, kao što smo svi zapravo. To je i moja povijest, ali ne dotiče moju izvedbu Tine na pozornici.

Koji je vaš najdraži trenutak iz showa?

Moj omiljeni trenutak u showu je kraj koncerta. Stojimo pred publikom koja je tada na nogama, svi pjevaju i bodre nas, slave glazbu Tine Turner. To je definitivno moj najdraži trenutak jer tu znamo da smo napravili dobar posao. Publika može proživjeti svoje najdraže pjesme dok pjevaju i plešu. To je magičan osjećaj.

Ovaj mjuzikl dobitnik je nagrade "Najbolji glazbeni tribute show" na Nagradama Black Reel u Las Vegasu 2020. godine. Što je po vama u njemu toliko posebno? Mislite li da je to rezultat toga što ste već 20 godina u ovome poslu, imitirate Tinu Turner?

Nema jednog zajedničkog nazivnika. Svi koji rade na ovom showu ljubitelji su glazbe Tine Turner. Ovo znači da svi dajemo 100% od sebe da prikažemo najautentičniju priču. Odajemo joj počast kroz glazbu. To je ono što ljudi žele čuti i to je ono što mi dajemo. Ne mijenjamo tekst pjesama, sve ostaje na originalnoj engleskoj verziji. Vjerujem da ljudi zbilja mogu osjetiti ljubav koju imamo za ovu umjetnicu i njezinu glazbu.

Tina ga nikada nije pogledala? Je li bilo kakvih pokušaja da je dovedete?

Mislim da ga Tina nikada nije pogledala, da. Ne mogu reći sa sigurnošću da se nikada nije ušuljala nekamo, ali ne vjerujem.

Mislite li da bi ona bila zadovoljna? Jeste li vi 100% zadovoljni?

Mislim da bi Tina, da je vidjela show, bila jako zadovoljna s onim što smo napravili. Ponosni smo na to što pružamo kvalitetnu produkciju kako bi umjetnik bio prezentiran na najvećem mogućem levelu. Kao što sam rekla prije, ostajemo vjerni onome o čemu se radilo u glazbi, ostajemo vjerni njezinu načinu izvođenja, a to je uvijek bilo pozitivno.

Smatrate se najboljom imitatoricom Tine Turner. Prisjetimo se malo početaka, kako ste počeli sa svim tim?

Mislim da u ovoj industriji ljudi zbilja vole davati titule, ali ja o tome ne razmišljam. Radim ono što radim jer uživam u tome i volim njezinu glazbu. Volim njezin način ponašanja na pozornici. Jednostavno dam sve od sebe i ono najbolje od sebe. Ne razmišljam o tome smatram li se najboljom. Radim to iz ljubavi prema glazbi i prema umjetnici.

Ime Coco ste dobili još u školskim danima. Kako se to dogodilo?

Kad sam bila u školi postojala je TV serija "Fame". Radnja se odvijala u školi za scensku umjetnost. Pjevačica se zvala Irene Cara. Moji školski kolege su me tada počeli nazivati "Coco" jer je to bio nadimak Irene u filmu "Fame".

A zašto baš Tina Turner, što vas kod nje toliko fascinira?

Nitko me u glazbenoj industriji ne pokreće kao Tina Turner. Ona je bila prava umjetnica. Fasciniralo me sve što ona radi.

Kako se tako savršeno "uklapate" u njezinu osobnost i glas?

Kad sam odlučila ući u posao imitatorice, počela sam pobliže i detaljnije gledati Tinine videe i performanse. Pogledala sam zbilja puno videa, kao što sam rekla, sve što sam mogla pronaći na internetu. Puno je informacija, intervjua, videa uživo, videa iza scene, neka koja nikada niste vidjeli prije na internetu. To mi je dalo sve materijale koji su mi trebali kako bi proučila kako nastupa. Mogla sam učiti o njezinim kostimima, šminki, i načinu na koji je producirala svoje nastupe uživo. Uvijek je bila uključena u sve i znala je točno što želi.

Mislim da je najbolji kompliment to što ste na kraju zaradili tužbu koja tvrdi da toliko sličite Tini da obožavatelji ne mogu razlučiti koja je koja, na reklamnim plakatima. Očito ste napravili sjajan posao.

Htjela sam da moje priznanje Tini bude na najvišoj mogućoj razini. Kao rezultat toga, privukli smo pozornost mnogih ljudi. Uključujući Tinu Turner. Jako sam ponosna na ovu produkciju.

Jesu li vas zaustavljali na ulici misleći da ste Tina, imate li kakvih smiješnih anegdota?

Nitko me nije zaustavljao na ulici kako bi mi rekli: "O vau, sličite na Tinu Turner." To se ne događa jer ne šetam okolo sa svojim kostimima, to je samo za pozornicu.

Njezina je smrt ove godine šokirala i ražalostila obožavatelje diljem svijeta. Kako je to utjecalo na vas?

Baš zato što pratim njezinu karijeru, znala sam da je bolesna već nekoliko godina. Znala sam i da je bila spremna otići s pozornice. Zato se i oprostila od svoje publike i svojih obožavatelja. Naravno, bio je to tužan dan za mene, jako tužan! Sada je zato još važnije da proslavimo životu glazbu ove sjajne umjetnice.

U kojoj je mjeri je ona do sada utjecala na vaš osobni život?

Najvažnija stvar koju sam naučila od Tine je, što god da ti život da, bez obzira na to što ste dobili, morate nastaviti slijediti svoje snove i nikada, nikada ne odustajati!

Nikada je niste upoznali ili pogledali njezin nastup uživo. Je li bilo prilika za to? Što biste joj rekli da jeste?

Istina je da nikada nisam upoznala Tinu Turner uživo, ali imam jednu priču vezanu za nju. Jako često nastupam u Švicarskoj s glazbenom skupinom "Pepe Lienhard Orchester". Jedne godine smo nastupali u Zürich u Opera Ballu i ona je bila specijalna gošća. Sjedila je gore na balkonu i gledala bend i mene kako nastupamo. Bilo je zapravo isplaniramo da se upoznamo, ali kad smo završili, ona je već otišla s pratnjom i mimoišle smo se za deset minuta! Bila sam tako uzbuđena što ću je upoznati osobno! Nisam sigurna što bih joj rekla. Mislim da bih je samo jako čvrsto zagrlila. Ja sam s juga i mi se volimo grliti.

